SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Según el informe del organismo fiscalizador, la mayor parte de casos se observaron en el ámbito educativo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    (Imagen referencial)

    La Contraloría General de la República (CGR) detectó incumplimiento en la normativa de inhabilitación para cargos que involucren una relación directa y habitual con menores.

    En el Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº19, el organismo fiscalizador dio cuenta que entidades públicas incumplían con la normativa. Según explicaron el Decreto Ley N° 645, de 1925, regula el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, que cuenta con dos secciones especiales: “Inhabilitaciones Perpetuas” e “Inhabilitaciones Temporales”.

    La Contraloría especificó que esto señala que toda institución que requiera contratar o designar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores, deberá solicitar la información relativa a “si la persona se encuentra afecta a la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen relación directa y habitual con menores”.

    Ante ello, el organismo indicó que se detectó en el 2025 a 33 personas -y 35 casos en total- inhabilitadas para trabajar con menores como contratadas para ejercer funciones públicas, con contacto directo y habitual con menores.

    De estos las entidades que mantenían contratos con personas inhabilitadas eran los municipios de El Bosque, Puyehue, Constitución, Nancagua, Quinta de Tilcoco, Valdivia, Los Andes, Tomé, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, El Monte, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Concepción, La Pintana, Lago Ranco, San Javier, Mariquina, Lumaco, Illapel y Peralillo.

    En esa línea, otras instituciones detectadas que incumplían la normativa son el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía, corporación municipal de Deportes de La Pintana, Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, corporación municipal San Miguel, SLEP Maule Costa, Corporación Cultural de La Municipalidad de Pichidegua, Corp. Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, SLEP Valdivia, Corp. Municipal de Desarrollo Social de Nuñoa y SLEP de Atacama.

    Además de ello, entre 2020 y agosto de 2025, se observaron 164 casos de personas inhabilitadas que aparecen como contratadas para ejercer funciones públicas, con contacto directo y habitual con menores.

    De estos casos, se detalla que 12 son de 2020, 17 de 2021, 26 en 2022, 33 en 2023, 41 en 2024 y, finalmente, 35 en 2025 (hasta el mes de agosto).

    Según relataron del organismo, son 72 entidades las que realizaron la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores. La mayor cantidad de los cargos y funciones relacionadas con menores de edad son en el ámbito escolar: profesor, asistente de la educación, auxiliar de aseo.

    Ante esto, Contraloría ordenó acciones derivadas como:

    • Las entidades que actualmente mantienen vínculo jurídico con personas con inhabilitación absoluta perpetua en la materia, deberán dar inmediato cumplimiento a la normativa citada. Para tal fin tendrán que considerar lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 18.575, tanto respecto de las remuneraciones pagadas a la persona inhábil como de las responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en su nombramiento.
    • Iniciar el procedimiento disciplinario respectivo, para determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento del anotado artículo 6 bis del Decreto Ley N° 645, de 1925, remitiendo el acto administrativo que inicia dicho sumario.

    Las acciones realizadas deberán ser reportadas en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas de la Contraloría, en el plazo de cinco días hábiles.

    Más sobre:ContraloríaMenoresInhabitalidadContraloría General de la República

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones

    El oro sube una vez más ante expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída

    Kast presentó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda a los gremios empresariales

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    Valencia destituye al fiscal Tufit Bufadel tras condena por abuso sexual y se abre pugna con el Ministerio Público

    Valencia destituye al fiscal Tufit Bufadel tras condena por abuso sexual y se abre pugna con el Ministerio Público

    3.
    Un edificio y una cátedra con su nombre: la huella del expresidente Sebastián Piñera en la UC

    Un edificio y una cátedra con su nombre: la huella del expresidente Sebastián Piñera en la UC

    4.
    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    5.
    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas
    Chile

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Kast presentó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda a los gremios empresariales

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones
    Negocios

    Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones

    El oro sube una vez más ante expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos

    Kast presentó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda a los gremios empresariales

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026
    Tendencias

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”
    El Deportivo

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída
    Cultura y entretención

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”
    Mundo

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso