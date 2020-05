Bachelet manifiesta preocupación por riesgos que podría provocar entrega de carnet Covid: “Sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie”

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por los riesgos que podría provocar la entrega del Carnet Covid, una iniciativa que está impulsando el gobierno y que busca identificar a las personas que “con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y no son capaces de transmitirla a otros”, según explicó hace unas semanas el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Durante una conversación virtual con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y académicos de la escuela de Salud Pública de dicha institución, donde se abordaron los desafíos de los estados frente a la pandemia, la exmandataria fue consultada si tenía antecedentes de violaciones a los Derechos Humanos en Chile en medio del estado de catástrofe. En este sentido, contestó: “No tengo seguimiento acá en mano de Chile (...) creo que las medidas de cuarentena eran necesarias. Hay que sacar lecciones de qué funcionó mejor”.

Acto seguido, manifestó su preocupación por el carnet Covid o “carnet de alta”. Respecto a este instrumento, Bachelet sostuvo que “una cosa que yo me he preguntado y no he escuchado a la doctora (Paula) Daza explicar por qué, pero que me preocupa, es la tarjeta o carnet COVID. Porque como no sabemos la inmunidad y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus, (...) ellos dicen que por tres meses, porque eso está seguro, y yo no le leído en ninguna parte que se diga que la inmunidad es segura".

"Pero, imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo esencial, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune, y que no contagia a nadie, eso me preocupa”, agregó la Alta Comisionada para los DD.HH.

Tras plantear este punto, la exmandataria dijo que “en términos de violaciones a los derechos humanos, yo no tengo en este caso, en este momento, los datos chilenos. Lo que hemos visto en otros países es que a veces ha habido un exceso de uso de la fuerza al tratar de hacer cumplir las medidas de confinamiento o las medidas de cumplimiento del toque de queda”.

“Todos los estados de emergencia permiten algunas restricciones de derechos humanos, como la libertad de movilidad o de asamblea. Pero lo que ningún estado de emergencia puede aceptar es restringir libertad de prensa, la libertad de expresión o las detenciones arbitrarias. Si eso se ha producido en Chile, no tengo acá los datos”, comentó Bachelet, y agregó que “nuestra oficina de la ONU en Santiago está haciendo todos los seguimientos y estoy segura que el INDH también”.