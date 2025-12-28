SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presunta balacera en Estación Central deja un muerto y dos heridos

    Un joven de 18 años murió y otras dos personas resultaron lesionadas tras un ataque con arma de fuego en la vía pública. El caso es investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Balacera en Estación Central: un fallecido y dos heridos

    Un homicidio consumado y un doble homicidio frustrado con arma de fuego se registraron durante la madrugada de este sábado en la comuna de Estación Central, hechos que están siendo investigados por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana junto a la Brigada de Homicidios de la PDI.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada en plena vía pública, donde tres personas resultaron baleadas.

    Una de ellas, un joven de 18 años, falleció producto de las heridas, mientras que las otras dos víctimas —un menor de 17 años, con lesiones de carácter leve, y una mujer de 22 años— fueron trasladadas a centros asistenciales, permaneciendo esta última internada en la Posta Central.

    Balacera en Estación Central: un fallecido y dos heridos

    La fiscal del ECOH, Dennise Valenzuela, explicó que el caso se conoció tras un llamado a la central telefónica del equipo especializado.

    “Como primer antecedente, tenemos que hay tres víctimas, una se encuentra fallecida y dos víctimas lesionadas, que están siendo atendidas en recintos asistenciales”, señaló.

    Respecto de la dinámica de los hechos, la persecutora indicó que las víctimas residirían en el sector y que, tras el ataque, fueron trasladadas por personas civiles a un consultorio ubicado a una o dos cuadras del lugar, donde recibieron atención inicial antes de ser derivados. En el caso del fallecido, la muerte se constató en el mismo lugar del ataque.

    En cuanto a los posibles móviles, la fiscal Valenzuela sostuvo que estos aún están siendo analizados, existiendo preliminarmente dos hipótesis, una de ellas relacionada con riñas por temas vinculados a clubes deportivos, aunque aclaró que no se descartan otras líneas investigativas.

    Balacera en Estación Central: un fallecido y dos heridos

    Sobre el sitio del suceso, la fiscal confirmó el hallazgo de una gran cantidad de evidencia balística, con más de 30 vainillas encontradas tanto en el lugar principal como en otro punto cercano de la cuadra.

    No obstante, precisó que aún no se ha determinado si corresponden a distintos tipos de armamento, peritaje que será realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

    Asimismo, señaló que se está trabajando en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en el empadronamiento de testigos, labores que continuarán con mayor detalle durante la jornada diurna para asegurar un adecuado levantamiento de evidencia.

    La Fiscalía y la PDI continúan con las diligencias para establecer la dinámica exacta del ataque, identificar a los responsables y determinar si existió o no intercambio de disparos entre los involucrados.

    Más sobre:Estación CentralHomicidioCrimen OrganizadoECOHPDICarabineros de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Inician las elecciones generales en Myanmar

    Logran recuperar mono cai que se había escapado del zoológico de Concepción

    Lo más leído

    1.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    2.
    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    3.
    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    4.
    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    5.
    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes
    Chile

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Logran recuperar mono cai que se había escapado del zoológico de Concepción

    Balacera en Estación Central deja un muerto y dos heridos

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán
    Negocios

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Un CEO para las relaciones exteriores

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia
    Tendencias

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira
    El Deportivo

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

    Con históricos, favoritos y un debutante: la legión chilena se lanza al Dakar 2026

    El gran 2025 de los técnicos chilenos: la distinta formación de los entrenadores que arrasaron con los títulos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética
    Mundo

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Inician las elecciones generales en Myanmar

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad