Presunta balacera en Estación Central deja un muerto y dos heridos

Un homicidio consumado y un doble homicidio frustrado con arma de fuego se registraron durante la madrugada de este sábado en la comuna de Estación Central, hechos que están siendo investigados por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana junto a la Brigada de Homicidios de la PDI.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada en plena vía pública, donde tres personas resultaron baleadas.

Una de ellas, un joven de 18 años, falleció producto de las heridas, mientras que las otras dos víctimas —un menor de 17 años, con lesiones de carácter leve, y una mujer de 22 años— fueron trasladadas a centros asistenciales, permaneciendo esta última internada en la Posta Central.

Balacera en Estación Central: un fallecido y dos heridos

La fiscal del ECOH, Dennise Valenzuela, explicó que el caso se conoció tras un llamado a la central telefónica del equipo especializado.

“Como primer antecedente, tenemos que hay tres víctimas, una se encuentra fallecida y dos víctimas lesionadas, que están siendo atendidas en recintos asistenciales”, señaló.

Respecto de la dinámica de los hechos, la persecutora indicó que las víctimas residirían en el sector y que, tras el ataque, fueron trasladadas por personas civiles a un consultorio ubicado a una o dos cuadras del lugar, donde recibieron atención inicial antes de ser derivados. En el caso del fallecido, la muerte se constató en el mismo lugar del ataque.

En cuanto a los posibles móviles, la fiscal Valenzuela sostuvo que estos aún están siendo analizados, existiendo preliminarmente dos hipótesis, una de ellas relacionada con riñas por temas vinculados a clubes deportivos, aunque aclaró que no se descartan otras líneas investigativas.

Sobre el sitio del suceso, la fiscal confirmó el hallazgo de una gran cantidad de evidencia balística, con más de 30 vainillas encontradas tanto en el lugar principal como en otro punto cercano de la cuadra.

No obstante, precisó que aún no se ha determinado si corresponden a distintos tipos de armamento, peritaje que será realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Asimismo, señaló que se está trabajando en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en el empadronamiento de testigos, labores que continuarán con mayor detalle durante la jornada diurna para asegurar un adecuado levantamiento de evidencia.

La Fiscalía y la PDI continúan con las diligencias para establecer la dinámica exacta del ataque, identificar a los responsables y determinar si existió o no intercambio de disparos entre los involucrados.