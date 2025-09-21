SUSCRÍBETE
Nacional

Balance de fondas tras lluvias en RM: administradores destacan un positivo funcionamiento

Los administradores de La Florida, Colina, Renca y de la Gran Fonda de Chile del Parque O´Higgins comentaron que "gracias al trabajo preventivo, no registramos complicaciones producto de las lluvias“.

María José Halabi
Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

Las lluvias que se registraron este sábado 20 en la Región Metropolitana no impidieron que las fondas continuaran con su actividades para celebrar las Fiestas Patrias.

Requeridos por La Tercera, los administradores de las fondas de La Florida, Colina, Renca y de la Gran Fonda de Chile del Parque O’Higgins, Santiago, recalcaron que no registraron problemas por las lluvias y que pudieron realizar las actividades sin problema.

El administrador Municipal de La Florida, Carlos San Martín, detalló que “durante estos días de Fiestas Patrias hemos tenido a nuestros equipos municipales desplegados en el territorio y, gracias al trabajo preventivo, no registramos complicaciones producto de las lluvias“.

“Eso permitió que los fonderos pudieran abrir con normalidad. También hemos procurado, junto a nuestros equipos de fiscalización, minimizar cualquier dificultad para los vecinos y especialmente para las comunidades aledañas a las fondas, con el fin de resguardar su libre tránsito y tranquilidad” comentó.

“Esperamos que en este último día de celebraciones podamos seguir disfrutando con la misma seguridad y tranquilidad que hemos tenido durante toda esta semana”, concluyó.

En la misma línea, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, confirmó que “la celebración de este 18 en Colina nos deja muy contentos. Logramos reunir a miles de familias en nuestras dos fondas municipales, tanto en el Parque San Miguel —que fue el epicentro de los espectáculos estelares— como en la Medialuna de Peldehue, con actividades para todas las edades".

“Tuvimos música, gastronomía, feria de emprendedores y juegos, todo en un ambiente de alegría, seguridad y sin mayores inconvenientes, incluso con los chubascos. Este balance confirma que cuando la comunidad se organiza y participa, podemos disfrutar de tradiciones que nos unen y que hacen de Colina un lugar donde vale la pena vivir” subrayó la alcaldesa.

Por su lado, el alcalde Renca, Claudio Castro, añadió que “estamos muy contentos por el tremendo éxito que ha tenido nuestra Gran Fonda Familiar de Renca. Durante estos tres días de celebración, han asistido miles de personas, que disfrutaron de un ambiente seguro, familiar y lleno de tradiciones y cultura nacional".

“Quiero destacar que todo funcionó con una organización impecable y una participación muy respetuosa de nuestra comunidad. Nos propusimos entregarle las mejores Fiestas Patrias a nuestros vecinos y vecinas y creemos que los esfuerzos dieron resultados”, detalló Castro.

Sumó que “tuvimos lleno total en los shows estelares con Zúmbale Primo, La Sonora Palacios y Luis Lambis, quienes hicieron bailar a miles de vecinas y vecinos. Y hoy, esperamos cerrar con broche de oro esta fonda, con el talento y la energía de nuestros artistas locales, como una forma de seguir apoyando la cultura y el arte de nuestra comuna, porque Renca es y será tierra dieciochera”.

El productor general de la Gran Fonda de Chile, Juan Pablo Tapia, explicó que “en el Parque O’Higgins llovió muy poco durante la jornada durante nosotros funcionábamos como fonda. Por lo tanto, llovió poco pero extendido”.

“No provocó nada, hubo un normal funcionamiento. Todas las carpas de las naves de cocinería funcionaron a la perfección, así también la carpa del escenario principal”, comentó.

Añadió que “estructuralmente, funcionamos perfecto. No tuvimos nunca ningún problema de energía. Desde ese punto de vista, para nosotros este es un balance más que positivo y fue gracias a una planificación que tuvimos desde el momento en el que nos adjudicamos esta concesión”.

Consultado sobre si los fonderos tuvieron menor recaudación, Tapia consignó que “particularmente anoche, tuvimos dos grandes Zúmbale Primo y Los Charros de Lumaco, entonces esto estaba lleno. Lo que significa que, me imagino, que los fonderos deben haber sacado una buena recaudación”.

“No hemos hablado directamente con los fonderos de cómo les han ido, pero claramente ninguno nos llamó de emergencia por si tenía algún problema de agua, de energía o porque se estaba pasando la carpa. Desde ese punto de vista, entendemos que para ellos fue un éxito”, enfatizó.

Agregó que las “puertas están abiertas desde las 11.00 de la mañana y cerraremos a las 20:00 horas”.

Fiestas PatriasFondasRegión MetropolitanaLa FloridaColinaRencaGran Fonda de Chile

