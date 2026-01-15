Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

Este jueves 15 de enero la subsecretaría de Educación Superior publicará los resultados de preselección y potenciales renovantes de los beneficios estudiantiles para 2026 del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

La información podrá ser revisada en el sitio fuas.cl a partir de las 13.00 horas y considera los programas que se podrían asignar al postulante como becas o la gratuidad.

Cabe recordar que en esta etapa los resultados corresponden a una preselección, y por tanto dan cuenta de si la persona cumple o no con los requisistos socioeconómicos y ecadémicos, y no da cuenta de si obtuvieron el beneficio.

Con esto, los estudiantes deberán continuar con la matrícula en la casa de estudios, y los resultados de asignación del FUAS se publicarán el 10 de marzo.

Preguntas sobre el FUAS

Para aquellos que tengan dudas sobre el proceso, desde la subsecretaría han anunciado que realizarán un charla en vivo por Instagram.

La transmisión está programada para este 16 de enero a las 12:00 horas.

Fechas FUAS

Resultados de preselección: 15 de enero

Resultados de asignación: 10 de marzo

Periodo de apelación: desde el 10 al 25 de marzo

En paralelo, el FUAS tiene programado un segundo periodo para aquellos estudiantes que no han solicitado beneficios, con los siguientes plazos: