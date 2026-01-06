SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Blanco en su despedida de la presidencia de la Suprema: “Enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial”

    El ministro añadió que “el Poder Judicial no tolera actos de corrupción ni jamás lo hará”.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Gloria Ana Chevesich asume presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Ricardo Blanco.

    La tarde de este martes el ministro Ricardo Blanco se despidió de la presidencia de la Corte Suprema luego de dos años en el cargo. Ahora, el máximo tribunal estará en manos de la ministra Gloria Ana Chevesich, la primera mujer en asumir dicho puesto.

    En su discurso de despedida, que se extendió por cerca de 15 minutos, Blanco reconoció que su gestión estuvo cruzada por una de las mayores crisis de la institución y aseguró: “Enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial (...) y produjeron internamente un daño inconmensurable y en la opinión pública una falta de credibilidad en el sistema judicial”.

    El ahora expresidente del máximo tribunal afirmó que muchos de estos se originaron antes de su llegada al cargo, pero estallaron durante su mandato, obligándolo a tomar decisiones estrictas. En ese contexto, destacó que en plena crisis, durante mi mandato fui claro en el mensaje enviado a quienes conforman el Poder Judicial y a la comunidad en general, y al mismo tiempo categórico en las acciones emprendidas".

    “Es en ese contexto que decidí convocar a la Comisión de Ética, la que tuve en honra presidir, entidad que cumplió cabalmente su cometido con los antecedentes con que en ese tiempo se contaba. La señal que se dio a toda la comunidad fue prístina, el Poder Judicial no tolera actos de corrupción ni jamás lo hará“.

    Por otro lado, Blanco defendió las medidas impulsadas durante su presidencia, como la modernización y digitalización del servicio judicial, la ejecución de un Sistema Unificado de Tramitación de Causas (UNIJUD), que beneficia a más de 850 funcionarios.

    Además, subrayó la creación de un tercer juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y un aumento de dotación de jueces para otras jurisdicciones y la aprobación de la planificación estratégica para el Poder Judicial, cuyos ejes son fortalecer un buen gobierno de la institución, la excelencia operacional y una transformación centrada en las personas y en el usuario.

    La llegada de Chevesich

    Al final de su alocución, Blanco dedicó algunas palabras a su sucesora.

    “Hoy tenemos una cita con la historia, pues este día asistimos a un acto trascendente para este país. En más de doscientos años, soy el primer presidente que entrega el mandato como líder de este poder del Estado a una mujer“, señaló sobre Chevesich.

    La ministra Gloria Ana Chevesich. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En esa línea, sostuvo: “La señora Chevesich reúne todas las características que requiere este cargo: conocimiento profundo del derecho, gran criterio jurídico, buen trato, gestión orientada al detalle y la eficiencia” y reafirmó su apoyo cuando sea requerido".

