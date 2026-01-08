Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

El Presidente Gabriel Boric encabezó una visita técnica, junto a distintas autoridades de gobierno, a los aviones Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 en la región de Valparaíso, las principales aeronaves ante el combate de incendios forestales para la temporada 2025-2026, que se extiende desde el 10 de diciembre hasta el 10 de marzo y tendrá su base de operaciones en el Aeródromo Torquemada de Concón.

El avión contratado desde Idaho, Estados Unidos, Boeing 737-3H4 Fireliner, cuenta con una capacidad de carga de aproximadamente 15 mil litros de agua o retardante, que pueden ser lanzados en una sola vez en apenas dos segundos. Además, alcanza una velocidad máxima de 850 km/h y un tiempo de carga de ocho minutos.

Al día 7 de enero de 2026, el avión combatió incendios en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, incluyendo el siniestro con origen en San Carlos de Apoquindo iniciado el lunes 29 de diciembre. Por su parte, Hércules C-130 cuenta con una base en el Aeródromo María Dolores de la Región del Bío Bío y participó en las mismas regiones mencionadas, más La Araucanía.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Durante la instancia, el Mandatario destacó que los datos entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) evidencian que las medidas adoptadas comenzaron a mostrar resultados, aunque advirtió que el escenario sigue siendo de alto riesgo. “Nos hemos preparado bien, pero no podemos bajar la guardia”, sentenció Boric.

La actual temporada muestra un 7% menos de ocurrencia de incendios respecto al período anterior, y un 12% menor que el promedio de los cinco años anteriores a la misma fecha. Por otro lado, el daño provocado por incendios es un 16% menor que en la temporada anterior y un 46% menor que el promedio de los cinco años anteriores.

Plan de incendios

Respecto al plan de incendios, el Presidente Gabriel Boric reiteró que para esta temporada se destinaron más de 160 mil millones de pesos y cuenta con 35 unidades de investigación de causas.

Además, cuenta con 319 brigadas de combate y prevención a nivel nacional, sumado a un despliegue de 77 aeronaves de combate. Cabe destacar que este es el mayor despliegue aéreo de la historia reciente.

También cuenta con un aumento del 86% de personal de temporada, respecto al año 2022, y más de 2.766 kilómetros de cortafuegos entre las regiones de Tarapacá y Magallanes. Respecto a las comunidades preparadas, las cifras apuntan a un alza de 59%.