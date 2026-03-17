Bomberos logra controlar incendio forestal en Rapa Nui y se cancela alerta roja: hectáreas afectadas ascienden a 30

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló esta jornada la alerta roja y declaró alerta amarilla para la Provincia de Isla de Pascua (Región de Valparaíso) debido a que el incendio forestal que afecta a la zona desde ayer lunes logró ser controlado.

Así, este siniestro, conocido como “31 D”, se encuentra en estado controlado y ha afectado una superficie de 30 hectáreas.

En el lugar se encuentran desplegados Bomberos de Isla de Pascua, una brigada de Conaf, una Brigada Forestal de la Armada (BRIFAR), un camión aljibe, equipo de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), entre otros.

Con esta declaración de alerta amarilla, se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.