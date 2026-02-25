SUSCRÍBETE
    Nacional

    Boric carga contra la oposición por reconstrucción y asegura que es “absolutamente falso” que no haya respuesta

    En la ceremonia de la primera piedra del Hospital de Licantén, el Presidente también defendió la permisología, afirmando que "hay que racionalizarla" para concretar distintas obras, pero no eliminarlos completamente.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Gabriel Boric está de visita en Rapa Nui.

    El Presidente Gabriel Boric defendió la tarde de este miércoles la gestión de su gobierno en materia de reconstrucción, a exactas dos semanas de entregar el cargo a su sucesor, José Antonio Kast, y cargó contra la oposición, pidiéndole “no buscar la cuña fácil” y sosteniendo que “es falso” que las cosas se hayan hecho mal en la materia.

    Las declaraciones del Mandatario se dieron en medio de la ceremonia de la primera piedra del nuevo Hospital de Licantén, comuna costera de la Región del Maule que fue afectada por el desborde del río Mataquito en 2023, lo que obligó a invertir en el recinto.

    “(El hospital) requería hace mucho tiempo un cambio que diera cuenta del desarrollo que también ha tenido Licantén”, dijo Boric, destacando una inversión superior a $34 mil millones.

    En esa línea, el jefe de Estado -como es habitual- relevó la política de Copago Cero y reiteró que, por convicción, la salud es un derecho “y no un negocio”.

    Así, en medio de la enumeración de proyectos en los que ha avanzado su administración, como la recuperación productiva de la zona tras las lluvias de 2023, la conservación de caletas pesqueras y el encauzamiento de ríos y esteros, el Mandatario volvió a cuestionar a la oposición.

    “Hoy día, ya en las postrimerías de nuestro gobierno, quiero advertir algo: se vuelve muy fácil para quienes han sido oposición durante mucho tiempo decir que se ha hecho todo mal. Eso es absolutamente falso. Y si no, que vengan a preguntarle acá a la gente de Licantén”, aseguró.

    En ese sentido, detalló que en la zona se desarrolla un proceso de reconstrucción “gracias al trabajo de servidores públicos, que en su gran mayoría no son de confianza política y que merecen todo nuestro respeto, el que además vamos a exigir”.

    El jefe de Estado agregó que “las reconstrucciones son tremendamente difíciles” y constituyen “un desafío para el que Chile tiene que estar mejor preparado”.

    Asimismo, Boric contó que durante la jornada recibió el video de una habitante de la localidad de Punta Parra, en la comuna de Tomé, Región del Biobío, el que compartió en sus redes sociales, donde una mujer llamada “Rosita” agradecía que ya estuviera en construcción su vivienda definitiva tras los incendios.

    “Pero hay algunos que prefieren la cuña fácil y dicen que no se está haciendo nada en reconstrucción. Acá los trabajos son complejos e involucran a mucha gente”, agregó.

    Por lo anterior, pidió que “no nos faltemos el respeto, no busquemos la peor versión del otro. Gobernar un país tiene muchas dificultades, pero por sobre todo se hace en colectivo”.

    Defensa a la “permisología”

    En medio de la presentación, el Presidente Boric reflexionó sobre las condiciones que deben cumplir los terrenos antes de levantar construcciones, a propósito del desborde del río Mataquito, apuntando a los permisos sectoriales que han sido criticados por frenar la inversión.

    “Es importante que cuando se construya, se haga en lugares que efectivamente estén habilitados. Por eso la ministra (del Medio Ambiente) Maisa Rojas, planteaba algo muy cierto: se ha hablado mucho de la permisología, de lo que cuesta desarrollar proyectos de inversión en Chile. Algo de eso es cierto”, sostuvo.

    “Por eso presentamos una ley para racionalizar los permisos sectoriales. Pero son justamente esos permisos -y su fiscalización- los que permiten que en Chile, con los terremotos, no se caigan los edificios; que no tengamos intoxicaciones masivas por alimentos; y que se controlen los riesgos sanitarios asociados a productos perecibles. Seamos cuidadosos con esos mensajes, especialmente quienes los usan como consigna”, añadió.

    “Las cosas no son blanco o negro: no se trata de eliminar todos los permisos, sino de hacerlos más racionales”, cerró.

