    Nacional

    Boric envía carta al Papa León XIV y le pide interceder por la crisis humanitaria en Cuba

    Presidente le entregó la misiva al nuncio apostólico en Chile, Kurian Mathew Vayalunkal, durante una reunión en La Moneda el viernes pasado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El Presidente Gabriel Boric sostuvo un encuentro con el Papa León XIV en octubre pasado.

    El Presidente Gabriel Boric envió una carta al Papa León XIV donde le solicitó intervenir en la crisis humanitaria que vive Cuba, la que se ha acrecentado en las últimas semanas.

    El envío de la misiva al Sumo Pontífice fue confirmado por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante este martes, luego de que el Mandatario lo informara en una reunión con el cuerpo diplomático.

    De acuerdo a la cartera, el escrito fue enviada al líder de la Iglesia Católica a través del nuncio apostólico en Chile, arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, durante una reunión en el Palacio de La Moneda el pasado 13 de febrero, a la cual se sumó la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

    En la carta enviada al Papa “se expresó la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico”, agrega la Segpres.

    Asimismo, se planteó “sin desconocer las diferencias políticas existentes”, que el bienestar humanitario debía situarse por sobre las disputas entre estados.

    Además, en el texto enviado por Boric al Papa León XIV, se agrega que se deben buscar salidas sostenibles para el bienestar de la población de la isla, relacionados a un régimen democrático y el respeto de los derechos humanos.

    “En ese marco, se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos, destacando que gestos en esa dirección podrían contribuir a generar un clima más propicio para el entendimiento y ofrecer una base políticamente viable para aliviar tensiones entre los distintos actores de la comunidad internacional", suma el ministerio.

    La reunión en que se entregó la carta fue coordinada por la Segpres en el marco de su labor institucional con las distintas religiones y comunidades de fe.

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

