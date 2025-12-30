Boric lamenta muerte de comandante de Bomberos de Litueche y decreta duelo oficial en O’Higgins

En el marco de su participación en la entrega de los Premios Nacionales 2025 en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la muerte del comandante de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino, mientras combatía un incendio que afectó a la comuna.

En su intervención, el Mandatario destacó que el voluntario falleció en acto de servicio y que se suma a los mártires de la institución, como fue el caso reciente de Paul Valenzuela Muñoz.

“Permítanme, antes de comenzar con el tema que nos convoca, expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Él, este año, junto con Paul Valenzuela Muñoz, son mártires de Bomberos de Chile que han fallecido en actos de servicio”, dijo.

Previamente, el Jefe de Estado había anunciado a través de sus redes sociales que había decidido decretar duelo oficial en la Región de O’Higgins por el deceso de Becerra.

Mis condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, lamentablemente fallecido en acto de servicio, tras el incendio que afecta a la comuna.



“Mis condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, lamentablemente fallecido en acto de servicio, tras el incendio que afecta a la comuna. Para honrar su memoria y servicio dedicado a la comunidad, como Gobierno de Chile hemos decretado duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para este martes 30 de diciembre. Reitero mis más sinceras condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Luis en este difícil y doloroso momento”, escribió en X.

Desde Palacio, Boric además remarcó que “el 99% de los incendios, y no me voy a cansar de repetirlo, son por causa humana. Y cada vez que no nos cuidamos, que no pensamos en nuestras acciones con el fuego, podemos terminar causando tragedias que son finalmente terribles”.

En su llamando, también apuntó que “siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales. Al final de lo que se trata es cuidarnos entre todos, querernos un poquito más”.