SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Boric lamenta muerte de comandante de Bomberos de Litueche y decreta duelo oficial en O’Higgins

    El Mandatario destacó que Luis Becerra Pino falleció en acto de servicio y que se suma a los mártires de la institución.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente de la República, Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el marco de su participación en la entrega de los Premios Nacionales 2025 en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la muerte del comandante de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino, mientras combatía un incendio que afectó a la comuna.

    En su intervención, el Mandatario destacó que el voluntario falleció en acto de servicio y que se suma a los mártires de la institución, como fue el caso reciente de Paul Valenzuela Muñoz.

    “Permítanme, antes de comenzar con el tema que nos convoca, expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Él, este año, junto con Paul Valenzuela Muñoz, son mártires de Bomberos de Chile que han fallecido en actos de servicio”, dijo.

    Previamente, el Jefe de Estado había anunciado a través de sus redes sociales que había decidido decretar duelo oficial en la Región de O’Higgins por el deceso de Becerra.

    “Mis condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, lamentablemente fallecido en acto de servicio, tras el incendio que afecta a la comuna. Para honrar su memoria y servicio dedicado a la comunidad, como Gobierno de Chile hemos decretado duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para este martes 30 de diciembre. Reitero mis más sinceras condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Luis en este difícil y doloroso momento”, escribió en X.

    Desde Palacio, Boric además remarcó que “el 99% de los incendios, y no me voy a cansar de repetirlo, son por causa humana. Y cada vez que no nos cuidamos, que no pensamos en nuestras acciones con el fuego, podemos terminar causando tragedias que son finalmente terribles”.

    En su llamando, también apuntó que “siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales. Al final de lo que se trata es cuidarnos entre todos, querernos un poquito más”.

    Más sobre:Gabriel BoricIncendiosBomberosMártires

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Lo más leído

    1.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    2.
    Caso Gustavo Gatica: defensa de Claudio Crespo cuestiona a la Fiscalía y apunta a “sesgos investigativos”

    Caso Gustavo Gatica: defensa de Claudio Crespo cuestiona a la Fiscalía y apunta a “sesgos investigativos”

    3.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    4.
    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar
    Chile

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes
    El Deportivo

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Jean Meneses sorprende y firma por una temporada en Deportes Limache

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana