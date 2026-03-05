SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    El jefe de Estado afirmó que el proyecto permitiría que condenados por delitos de lesa humanidad sean enviados a sus domicilios, además de otros encarcelados por homicidio, parricidio o violación.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos, luego de que la Cámara Alta aprobara el general un proyecto de senadores de derecha que busca la conmutación de penas para criminales que cumplan ciertos requisitos y que podría beneficiar, entre otros, a reos condenados por delitos de lesa humanidad.

    Durante la tarde, por 23 votos contra 22, la Sala de la corporación aprobó en general el proyecto presentado por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN).

    Desde el gobierno advirtieron que, si la moción se convierte en ley, podría beneficiar un universo de hasta 12 mil condenados por distintos delitos, incluidos los de lesa humanidad y otros de alta connotación social, como violaciones, homicidios, parricidios, e incluso aquellos vinculados al crimen organizado.

    En ese contexto, Boric utilizó su cuenta en X para expresar su rechazo al avance de la iniciativa, haciendo un llamado a los senadores.

    “Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero”, inició el jefe de Estado.

    En esa línea, afirmó que “el proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación".

    “Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”, solicitó Boric a los senadores, luego del respaldo al proyecto, para el cual se podrán agregar indicaciones hasta el próximo lunes 16 de marzo.

    Más sobre:GobiernoPresidente Gabriel BoricSenadoConmutación de penasDerechos humanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    Congreso de EE.UU. vota a favor de citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi en la investigación de Epstein

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    2.
    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    3.
    Más $800 millones incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    Más $800 millones incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    4.
    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    5.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales
    Chile

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20
    Negocios

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Gremios valoran que Tornel llegue a la presidencia de la CMF y delinean los desafíos del organismo en el futuro gobierno

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana
    El Deportivo

    Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana

    O’Higgins pega en Rancagua: vence a Tolima y defenderá en Colombia su ventaja rumbo a la fase grupal de la Copa Libertadores

    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño
    Cultura y entretención

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico
    Mundo

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    Congreso de EE.UU. vota a favor de citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi en la investigación de Epstein

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana