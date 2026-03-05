Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos, luego de que la Cámara Alta aprobara el general un proyecto de senadores de derecha que busca la conmutación de penas para criminales que cumplan ciertos requisitos y que podría beneficiar, entre otros, a reos condenados por delitos de lesa humanidad.

Durante la tarde, por 23 votos contra 22, la Sala de la corporación aprobó en general el proyecto presentado por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN).

Desde el gobierno advirtieron que, si la moción se convierte en ley, podría beneficiar un universo de hasta 12 mil condenados por distintos delitos, incluidos los de lesa humanidad y otros de alta connotación social, como violaciones, homicidios, parricidios, e incluso aquellos vinculados al crimen organizado.

En ese contexto, Boric utilizó su cuenta en X para expresar su rechazo al avance de la iniciativa, haciendo un llamado a los senadores.

“Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero”, inició el jefe de Estado.

En esa línea, afirmó que “el proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación".

“Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”, solicitó Boric a los senadores, luego del respaldo al proyecto, para el cual se podrán agregar indicaciones hasta el próximo lunes 16 de marzo.