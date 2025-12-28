Brutal crimen en Calera de Tango: detienen a adulto mayor tras asesinar a su cónyuge y esconder su cuerpo en un gallinero

Un grave hecho de violencia intrafamiliar con resultado fatal quedó al descubierto la noche de este sábado 27 de diciembre en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana, luego de que personal policial encontrara a un hombre herido en la vía pública y, posteriormente, el cuerpo sin vida de una mujer en una parcela del sector.

El episodio se inició cerca de las 23.15 horas, cuando Carabineros realizaba un patrullaje preventivo y fue alertado por un testigo sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo, con vestigios sanguíneos en sus manos y vestimenta.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que el individuo, un adulto mayor, mantenía un cuchillo incrustado en el abdomen y una herida cortante en una muñeca, además de manifestar intenciones suicidas.

Revelación clave

De inmediato se solicitó asistencia médica, siendo el individuo trasladado en ambulancia hasta un hospital de la comuna de San Bernardo, donde permanece internado fuera de riesgo vital.

Mientras se efectuaba el procedimiento de traslado, un joven llegó al lugar visiblemente afectado y señaló a los policías que el hombre herido había dado muerte a su madre.

Con dicha información, el personal policial concurrió junto a él hasta una parcela cercana, donde se produjo un segundo y decisivo hallazgo.

Al interior de un gallinero ubicado en la parcela, los funcionarios encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, con múltiples heridas cortantes, confirmándose su fallecimiento en el lugar.

Según informó el Ministerio Público, el sitio del suceso fue aislado y se levantó como evidencia un arma blanca, correspondiente a un cuchillo dentado de aproximadamente 25 centímetros.

El joven -hijo del matrimonio- se encontraba en estado de shock al momento del hallazgo y, según los primeros antecedentes, habría llegado al domicilio después de ocurridos los hechos.

Detenido por femicidio

De acuerdo con la información policial, el presunto autor corresponde a un hombre de 70 años, quien fue detenido por el femicidio de su esposa, una mujer de 56 años, ocurrido al interior del domicilio que el matrimonio utilizaba tanto como residencia como criadero de aves y otros animales.

El detenido permanece bajo atención médica en el Hospital Parroquial de San Bernardo, en calidad de imputado, mientras se desarrollan las diligencias investigativas para esclarecer completamente la dinámica del crimen.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que instruyó las pericias correspondientes y el trabajo especializado a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el fin de esclarecer la dinámica del delito y determinar responsabilidades en este nuevo caso de violencia de género con desenlace fatal.