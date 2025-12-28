SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Brutal crimen en Calera de Tango: detienen a adulto mayor tras asesinar a su cónyuge y esconder su cuerpo en un gallinero

    Un patrullaje preventivo permitió a Carabineros descubrir una horrorosa escena durante la noche de este sábado: un hombre de 70 años asesinó con un arma cortante a su esposa (56). El presunto autor permanece hospitalizado bajo custodia policial.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: PDI.

    Un grave hecho de violencia intrafamiliar con resultado fatal quedó al descubierto la noche de este sábado 27 de diciembre en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana, luego de que personal policial encontrara a un hombre herido en la vía pública y, posteriormente, el cuerpo sin vida de una mujer en una parcela del sector.

    El episodio se inició cerca de las 23.15 horas, cuando Carabineros realizaba un patrullaje preventivo y fue alertado por un testigo sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo, con vestigios sanguíneos en sus manos y vestimenta.

    Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que el individuo, un adulto mayor, mantenía un cuchillo incrustado en el abdomen y una herida cortante en una muñeca, además de manifestar intenciones suicidas.

    Revelación clave

    De inmediato se solicitó asistencia médica, siendo el individuo trasladado en ambulancia hasta un hospital de la comuna de San Bernardo, donde permanece internado fuera de riesgo vital.

    Mientras se efectuaba el procedimiento de traslado, un joven llegó al lugar visiblemente afectado y señaló a los policías que el hombre herido había dado muerte a su madre.

    Con dicha información, el personal policial concurrió junto a él hasta una parcela cercana, donde se produjo un segundo y decisivo hallazgo.

    Al interior de un gallinero ubicado en la parcela, los funcionarios encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, con múltiples heridas cortantes, confirmándose su fallecimiento en el lugar.

    Según informó el Ministerio Público, el sitio del suceso fue aislado y se levantó como evidencia un arma blanca, correspondiente a un cuchillo dentado de aproximadamente 25 centímetros.

    El joven -hijo del matrimonio- se encontraba en estado de shock al momento del hallazgo y, según los primeros antecedentes, habría llegado al domicilio después de ocurridos los hechos.

    Detenido por femicidio

    De acuerdo con la información policial, el presunto autor corresponde a un hombre de 70 años, quien fue detenido por el femicidio de su esposa, una mujer de 56 años, ocurrido al interior del domicilio que el matrimonio utilizaba tanto como residencia como criadero de aves y otros animales.

    El detenido permanece bajo atención médica en el Hospital Parroquial de San Bernardo, en calidad de imputado, mientras se desarrollan las diligencias investigativas para esclarecer completamente la dinámica del crimen.

    El caso quedó en manos del Ministerio Público, que instruyó las pericias correspondientes y el trabajo especializado a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el fin de esclarecer la dinámica del delito y determinar responsabilidades en este nuevo caso de violencia de género con desenlace fatal.

    Más sobre:PolicialFemicidioCalera de TangoGallineroFiscalíaPDINacionalCrimen

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”

    Codelco y SQM: La alianza que tardó 983 días, el directorio designado, los futuros gerentes y una cláusula improbable

    Funcionario de la PDI mata a asaltante tras intento de robo de vehículo en Maipú

    Tribunal Supremo de Brasil ordena el arresto de varios condenados por la trama golpista para evitar nuevas fugas

    Aeronave capota en playa de Caldera: DGAC anunció investigación

    Italia detiene a nueve personas por presunta financiación de Hamas a través de organizaciones benéficas

    Lo más leído

    1.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    2.
    Nuevo desencuentro entre alcalde de Santiago y defensor de la Niñez por aplicación de Aula Segura

    Nuevo desencuentro entre alcalde de Santiago y defensor de la Niñez por aplicación de Aula Segura

    3.
    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    4.
    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    5.
    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Brutal crimen en Calera de Tango: detienen a adulto mayor tras asesinar a su cónyuge y esconder su cuerpo en un gallinero
    Chile

    Brutal crimen en Calera de Tango: detienen a adulto mayor tras asesinar a su cónyuge y esconder su cuerpo en un gallinero

    Funcionario de la PDI mata a asaltante tras intento de robo de vehículo en Maipú

    Aeronave capota en playa de Caldera: DGAC anunció investigación

    Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”
    Negocios

    Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”

    Codelco y SQM: La alianza que tardó 983 días, el directorio designado, los futuros gerentes y una cláusula improbable

    La cuarta C: concesión

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira
    El Deportivo

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

    Con históricos, favoritos y un debutante: la legión chilena se lanza al Dakar 2026

    El gran 2025 de los técnicos chilenos: la distinta formación de los entrenadores que arrasaron con los títulos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    Tribunal Supremo de Brasil ordena el arresto de varios condenados por la trama golpista para evitar nuevas fugas
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil ordena el arresto de varios condenados por la trama golpista para evitar nuevas fugas

    Italia detiene a nueve personas por presunta financiación de Hamas a través de organizaciones benéficas

    Bolsonaro se somete a nueva intervención quirúrgica en Brasilia para tratar su crisis de hipo

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad