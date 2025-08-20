SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Bus eléctrico del sistema RED se incendia tras quedar atrapado en paso bajo nivel en Estación Central

Personal de emergencia trabajó en el siniestro, el que se produjo luego de que el sistema de baterías del vehículo, emplazado en su techo, impactara con la estructura vial. Producto del accidente se registraron cortes de tránsito y del servicio de Metrotren.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Personal de Bomberos y Carabineros trabajaron esta tarde en la emergencia que afectó a un bus eléctrico del sistema RED en la comuna de Estación Central, el cual se incendió tras chocar su techo con un paso bajo nivel emplazado en la intersección de Exposición con Antofagasta.

El mayor Eduardo Torrejón, de la 58 Comisaría Población Alessandri en Estación Central, afirmó que el transporte “venía fuera de recorrido, sin sus pasajeros, y habría chocado su techo con la parte superior del paso bajo nivel”, mientras se dirigía a un depósito de buses.

Agregó que el impacto habría generado llamas en el sistema de baterías que porta en su parte superior el bus, el cual era nuevo y llevaba dos días de uso en el sector.

En tanto, se informó que la conductora del vehículo de pasajeros no habría resultado lesionada en el hecho, el que se registró en el mismo lugar donde la semana pasada otro bus de RED protagonizó un incidente de similares características.

Producto de la emergencia, esta tarde se mantuvo suspendido el tránsito en calle Exposición, entre Blanco Encalada y Av. Pedro Aguirre Cerda, situación que se regularizó pasadas las 19 horas.

Asimismo, desde EFE informaron la suspensión del servicio Metrotrén Alameda-Nos, mientras personal especializado realizaba la inspección de la vía férrea que pasa sobre la estructura impactada por el bus. La empresa informó el restablecimiento paulatino del recorrido a partir de las 18.35.

Más sobre:PolicialEstación CentralincendiobusREDpaso bajo nivelCarabinerosBomberoschoque

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Avanza en comisión del Trabajo de la Cámara proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Avanza en comisión del Trabajo de la Cámara proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota
Chile

Avanza en comisión del Trabajo de la Cámara proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota

Bus eléctrico del sistema RED se incendia tras quedar atrapado en paso bajo nivel en Estación Central

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook
Tendencias

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”
El Deportivo

La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”

Triunfo heroico: Racing de Gabriel Arias elimina al Peñarol de Brayan Cortés y avanza a cuartos de la Libertadores

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones