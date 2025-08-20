Bus eléctrico del sistema RED se incendia tras quedar atrapado en paso bajo nivel en Estación Central

Personal de Bomberos y Carabineros trabajaron esta tarde en la emergencia que afectó a un bus eléctrico del sistema RED en la comuna de Estación Central, el cual se incendió tras chocar su techo con un paso bajo nivel emplazado en la intersección de Exposición con Antofagasta.

El mayor Eduardo Torrejón, de la 58 Comisaría Población Alessandri en Estación Central, afirmó que el transporte “venía fuera de recorrido, sin sus pasajeros, y habría chocado su techo con la parte superior del paso bajo nivel” , mientras se dirigía a un depósito de buses.

Agregó que el impacto habría generado llamas en el sistema de baterías que porta en su parte superior el bus, el cual era nuevo y llevaba dos días de uso en el sector.

En tanto, se informó que la conductora del vehículo de pasajeros no habría resultado lesionada en el hecho, el que se registró en el mismo lugar donde la semana pasada otro bus de RED protagonizó un incidente de similares características.

Producto de la emergencia, esta tarde se mantuvo suspendido el tránsito en calle Exposición, entre Blanco Encalada y Av. Pedro Aguirre Cerda, situación que se regularizó pasadas las 19 horas.

Asimismo, desde EFE informaron la suspensión del servicio Metrotrén Alameda-Nos, mientras personal especializado realizaba la inspección de la vía férrea que pasa sobre la estructura impactada por el bus. La empresa informó el restablecimiento paulatino del recorrido a partir de las 18.35.