Calor extremo en la zona central: alertan por nuevas olas de altas temperaturas y riesgos para la salud incluso de mascotas

Una alerta meteorológica por temperaturas extremas emitió la Dirección Meteorológica de Chile para el tramo comprendido entre las regiones de Coquimbo y Biobío. En la RM, este lunes los termómetros alcanzaron los 33 °C y se proyecta que durante los próximos días puedan superar los 35 °C, mientras que en algunas localidades de la zona centro-sur las máximas podrían acercarse incluso a los 39 °C. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la capital por calor extremo hasta este 31 de diciembre.

Estas altas temperaturas responden a una configuración atmosférica particularmente eficiente para la acumulación de calor en el valle central. Así lo explica Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la U. San Sebastián, quien detalla que estos episodios se producen cuando se instala una alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera, conocida como dorsal. Este fenómeno genera un descenso del aire, seca la columna atmosférica, reduce la nubosidad y permite que una mayor radiación solar alcance la superficie, elevando la temperatura del suelo y del aire durante más horas del día.

La especialista aclara que estos eventos no deben entenderse como una condición permanente durante todo el verano, sino como pulsos que se extienden por algunos días. Si bien no son aislados, entre uno y otro suelen presentarse períodos con temperaturas más moderadas, mayor nubosidad costera o ingreso de aire más fresco. En ese sentido, lo que define un verano particularmente extremo es la frecuencia y duración de estos episodios de calor.

Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas. Foto: DMC.

No obstante, el escenario más probable para los próximos meses es la aparición de varias olas de calor, entendidas como períodos de al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas sobre el umbral definido para cada zona. Esto se explica tanto por la dinámica propia del verano en la zona central como por la actual fase de La Niña débil, que favorece cielos despejados, alta radiación solar y ambientes más secos. Estas condiciones, además, incrementan de manera significativa el riesgo de incendios forestales, al volver la vegetación más inflamable y facilitar la rápida propagación del fuego.

En el ámbito de la salud, las altas temperaturas aumentan considerablemente el riesgo de golpes de calor, una condición que puede derivar en deshidratación severa, compromiso neurológico y fallas orgánicas. Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de Clínica Indisa, advierte que “el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, por lo que reconocer los signos de alerta y actuar a tiempo resulta clave”. Entre los síntomas más relevantes se encuentran la piel caliente y seca, confusión, mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, calambres musculares, respiración acelerada, pulso rápido y, en algunos casos, ausencia de sudor pese al calor.

A estos riesgos se suma la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, que puede provocar desde quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel hasta cáncer cutáneo. La dermatóloga Claudia Moreno, también de Clínica Indisa, enfatiza la importancia del uso adecuado de protector solar: aplicarlo al menos 30 minutos antes de la exposición, reaplicarlo cada dos o tres horas y cubrir zonas habitualmente olvidadas como cuello, orejas y manos, y evitar el sol directo entre las 11:00 y las 16:00 horas.

La radiación solar también puede afectar la salud visual. Luis Muñoz, oftalmólogo de UC Christus, comenta que la exposición prolongada es un factor de riesgo relevante para diversas patologías oculares, desde lesiones benignas de la superficie del ojo hasta alteraciones en la piel de los párpados. En casos más severos, puede favorecer la aparición de cánceres de la superficie ocular y palpebral, como el carcinoma basocelular o el melanoma.

29/12/2025 - OLA DE CALOR EN SANTIAGO. - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

El impacto del calor se extiende, además, al descanso nocturno. Carolina Aguirre, directora del Centro del Sueño UC Christus, explica que cuando la temperatura ambiental no desciende por debajo de los 22 o 23 °C durante la noche, el organismo tiene mayores dificultades para conciliar y mantener un sueño reparador. La temperatura ideal para dormir, indica, se sitúa entre los 16 y 21 °C. “Durante el sueño, el cuerpo necesita disminuir su temperatura central como señal fisiológica de descanso. Cuando el ambiente es demasiado caluroso, este proceso se altera”, señala. Esto afecta especialmente las fases más profundas del sueño, provocando despertares frecuentes, fragmentación del descanso y somnolencia diurna. El calor nocturno también puede agravar trastornos como el “síndrome de piernas inquietas”.

Riesgos en mascotas

Las altas temperaturas representan, asimismo, un riesgo significativo para perros y gatos, cuya capacidad de regular la temperatura corporal es más limitada. Daniela Siel, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la U. Mayor y presidenta de Afevet, advierte que el golpe de calor en animales es una urgencia veterinaria potencialmente fatal. A diferencia de las personas, las mascotas no sudan de forma eficiente y, en el caso de los perros, el jadeo pierde eficacia cuando la temperatura ambiental es elevada o existe humedad.

Cómo detectar y tratar los golpes de calor en mascotas.

La especialista enfatiza que el golpe de calor no solo se asocia al ejercicio, sino también a exposiciones pasivas, como permanecer en espacios poco ventilados, sin sombra o sin acceso a agua fresca. Además, aclara que el pelaje cumple una función protectora, por lo que rapar completamente a una mascota no necesariamente mejora su tolerancia al calor y puede incluso empeorarla.

Para prevenir riesgos, se recomienda proporcionar sombra, ventilación y agua fresca, evitar paseos en las horas de mayor calor, considerar que el pavimento puede provocar quemaduras y nunca dejar a un animal dentro de un vehículo cerrado. Ante signos como jadeo excesivo, decaimiento, vómitos, desorientación o pérdida de conciencia, se debe acudir de inmediato a un servicio veterinario.