SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Calor extremo en la zona central: alertan por nuevas olas de altas temperaturas y riesgos para la salud incluso de mascotas

    La Dirección Meteorológica y Senapred activaron alertas entre Coquimbo y Biobío ante las temperaturas extremas. Especialistas advierten por el aumento de golpes de calor, trastornos del sueño, mayor peligro de incendios forestales y riesgos graves para mascotas.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Personas transitan baja las altas temperaturas. Foto: Aton. Diego Martin

    Una alerta meteorológica por temperaturas extremas emitió la Dirección Meteorológica de Chile para el tramo comprendido entre las regiones de Coquimbo y Biobío. En la RM, este lunes los termómetros alcanzaron los 33 °C y se proyecta que durante los próximos días puedan superar los 35 °C, mientras que en algunas localidades de la zona centro-sur las máximas podrían acercarse incluso a los 39 °C. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la capital por calor extremo hasta este 31 de diciembre.

    Estas altas temperaturas responden a una configuración atmosférica particularmente eficiente para la acumulación de calor en el valle central. Así lo explica Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la U. San Sebastián, quien detalla que estos episodios se producen cuando se instala una alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera, conocida como dorsal. Este fenómeno genera un descenso del aire, seca la columna atmosférica, reduce la nubosidad y permite que una mayor radiación solar alcance la superficie, elevando la temperatura del suelo y del aire durante más horas del día.

    La especialista aclara que estos eventos no deben entenderse como una condición permanente durante todo el verano, sino como pulsos que se extienden por algunos días. Si bien no son aislados, entre uno y otro suelen presentarse períodos con temperaturas más moderadas, mayor nubosidad costera o ingreso de aire más fresco. En ese sentido, lo que define un verano particularmente extremo es la frecuencia y duración de estos episodios de calor.

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas. Foto: DMC.

    No obstante, el escenario más probable para los próximos meses es la aparición de varias olas de calor, entendidas como períodos de al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas sobre el umbral definido para cada zona. Esto se explica tanto por la dinámica propia del verano en la zona central como por la actual fase de La Niña débil, que favorece cielos despejados, alta radiación solar y ambientes más secos. Estas condiciones, además, incrementan de manera significativa el riesgo de incendios forestales, al volver la vegetación más inflamable y facilitar la rápida propagación del fuego.

    En el ámbito de la salud, las altas temperaturas aumentan considerablemente el riesgo de golpes de calor, una condición que puede derivar en deshidratación severa, compromiso neurológico y fallas orgánicas. Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de Clínica Indisa, advierte que “el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, por lo que reconocer los signos de alerta y actuar a tiempo resulta clave”. Entre los síntomas más relevantes se encuentran la piel caliente y seca, confusión, mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, calambres musculares, respiración acelerada, pulso rápido y, en algunos casos, ausencia de sudor pese al calor.

    A estos riesgos se suma la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, que puede provocar desde quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel hasta cáncer cutáneo. La dermatóloga Claudia Moreno, también de Clínica Indisa, enfatiza la importancia del uso adecuado de protector solar: aplicarlo al menos 30 minutos antes de la exposición, reaplicarlo cada dos o tres horas y cubrir zonas habitualmente olvidadas como cuello, orejas y manos, y evitar el sol directo entre las 11:00 y las 16:00 horas.

    La radiación solar también puede afectar la salud visual. Luis Muñoz, oftalmólogo de UC Christus, comenta que la exposición prolongada es un factor de riesgo relevante para diversas patologías oculares, desde lesiones benignas de la superficie del ojo hasta alteraciones en la piel de los párpados. En casos más severos, puede favorecer la aparición de cánceres de la superficie ocular y palpebral, como el carcinoma basocelular o el melanoma.

    29/12/2025 - OLA DE CALOR EN SANTIAGO. - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El impacto del calor se extiende, además, al descanso nocturno. Carolina Aguirre, directora del Centro del Sueño UC Christus, explica que cuando la temperatura ambiental no desciende por debajo de los 22 o 23 °C durante la noche, el organismo tiene mayores dificultades para conciliar y mantener un sueño reparador. La temperatura ideal para dormir, indica, se sitúa entre los 16 y 21 °C. “Durante el sueño, el cuerpo necesita disminuir su temperatura central como señal fisiológica de descanso. Cuando el ambiente es demasiado caluroso, este proceso se altera”, señala. Esto afecta especialmente las fases más profundas del sueño, provocando despertares frecuentes, fragmentación del descanso y somnolencia diurna. El calor nocturno también puede agravar trastornos como el “síndrome de piernas inquietas”.

    Riesgos en mascotas

    Las altas temperaturas representan, asimismo, un riesgo significativo para perros y gatos, cuya capacidad de regular la temperatura corporal es más limitada. Daniela Siel, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la U. Mayor y presidenta de Afevet, advierte que el golpe de calor en animales es una urgencia veterinaria potencialmente fatal. A diferencia de las personas, las mascotas no sudan de forma eficiente y, en el caso de los perros, el jadeo pierde eficacia cuando la temperatura ambiental es elevada o existe humedad.

    Cómo detectar y tratar los golpes de calor en mascotas.

    La especialista enfatiza que el golpe de calor no solo se asocia al ejercicio, sino también a exposiciones pasivas, como permanecer en espacios poco ventilados, sin sombra o sin acceso a agua fresca. Además, aclara que el pelaje cumple una función protectora, por lo que rapar completamente a una mascota no necesariamente mejora su tolerancia al calor y puede incluso empeorarla.

    Para prevenir riesgos, se recomienda proporcionar sombra, ventilación y agua fresca, evitar paseos en las horas de mayor calor, considerar que el pavimento puede provocar quemaduras y nunca dejar a un animal dentro de un vehículo cerrado. Ante signos como jadeo excesivo, decaimiento, vómitos, desorientación o pérdida de conciencia, se debe acudir de inmediato a un servicio veterinario.

    Más sobre:Ola de calorAlerta RojaAltas temperaturasSantiagoZona CentralSaludMedioambienteCambio climático

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rescatan a joven que realizaba senderismo en medio del incendio que afecta a Las Condes

    Declaran alerta amarilla en Rengo por incendio forestal cercano a viviendas

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast

    EE.UU. mata a dos personas en nuevo bombardeo contra una embarcación en el Océano Pacífico

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

    Lo más leído

    1.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    2.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    3.
    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    4.
    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    5.
    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Rescatan a joven que realizaba senderismo en medio del incendio que afecta a Las Condes
    Chile

    Rescatan a joven que realizaba senderismo en medio del incendio que afecta a Las Condes

    Declaran alerta amarilla en Rengo por incendio forestal cercano a viviendas

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast
    Negocios

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast

    Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    EE.UU. mata a dos personas en nuevo bombardeo contra una embarcación en el Océano Pacífico
    Mundo

    EE.UU. mata a dos personas en nuevo bombardeo contra una embarcación en el Océano Pacífico

    Sondeo revela pesimismo de europeos y estadounidenses con sus sistemas estatales de pensiones

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana