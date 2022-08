CAM afirma que la detención de Llaitul es un “punto de inflexión” y realiza duras críticas al gobierno de “pseudoizquierda” y al PC

Luego de que esta tarde efectivos de la PDI detuvieran en Cañete a Héctor Llaitul, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización liderada por el comunero, reaccionó a través de una declaración pública a la aprehensión, afirmando que esta es “un punto de inflexión”, y criticó al gobierno, tildándolo de “pseudoizquierda”.

De acuerdo a la CAM, le detención de Llaitul “busca amedrentar el proyecto político - estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe dignamente (…), parte de la reconstrucción nacional de nuestro pueblo y de la autonomía ejercida a través de un verdadero y digno control territorial que nada tiene que ver con mafias de madera y narcotráfico”.

En el comunicado, que fue enviado al sitio Werkén Noticias, la CAM afirmó que la detención de Llaitul “es un punto de inflexión para el movimiento mapuche autonomista revolucionario que, contrapone tajantemente la confrontación a este Estado colonial y su política de integración forzada. O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche o sólo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado”.

“Este proyecto político - estratégico, llevado adelante por la CAM, ha sido la matriz del movimiento mapuche autonomista y de liberación nacional de nuestro pueblo hace ya 25 años. Es por esto que, declaramos esta detención como la materialización de la persecución política en contra de nuestro proyecto político, el cual ha permeado en comunidades que hoy mantienen en jaque la presencia de la industria forestal principalmente”, añade el texto.

Críticas al gobierno y al PC

En este sentido, criticaron a la administración encabezada por Gabriel Boric, al afirmar que “la decisión de este gobierno de pseudo izquierda de dar continuidad a lo que fue antes la Concertación, pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”.

En este sentido, pusieron como ejemplo “designación de operadores políticos de inteligencia como lo son (el subsecretario del Interior) Manuel Monsalve, (el gobernador de Arauco) Humberto Toro y demás personas en su gabinete que vienen de la formación de (el exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet) Mahmud Aleuy y que, a lo largo de estos años, no han hecho más que cuadrarse siempre con el empresariado”.

“Todo esto también de la mano del Partido Comunista, quienes increíblemente han respaldado la presencia de militares en el Wallmapu y permitido operaciones políticas de esta índole en contra del movimiento mapuche autonomista, como la llevada a cabo el día de hoy”, agregaron.

En su comunicado, la CAM agrega que “a nosotros nos quieren callar por tener una verdad INCONTRARRESTABLE de no dialogar si no es por territorio y autonomía pero, lamentablemente, hoy siguen existiendo algunos yanakona que, diciendo estar a favor del diálogo, no hacen más que esperar réditos personales y un indigno reconocimiento y posicionamiento otorgado por la mano opresora de su propio pueblo”.

En este sentido, llamaron “a las demás dignas expresiones del weichan, a los lof y comunidades en resistencia del meli witxan mapu a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial. A continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera”.

“A no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que, a través de su plan buen vivir, busca cooptar y dividir a nuestra gente”, concluye el texto.

La captura de Llaitul

Fue la ministra del Interior, Izkia Siches, quien confirmó durante esta jornada la detención del líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul: “los trabajos, tanto del Ministerio Público, como de las policías, han rendido frutos”, afirmó la autoridad.

La captura del líder de la CAM, se produjo en la comuna de Cañete por personal especializado de la PDI y se enmarcó dentro de una investigación desarrollada por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que se inició en 2020, por una denuncia presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera. En relación a los hechos por los cuales se formalizará Llaitul, corresponden a hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, este último fue el que se invocó en la querella por LSE.

La jefa de gabinete, también hizo un llamado a “no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen”, y agregó, que “en especial pensando en las personas que viven en La Araucanía, en el Biobío, en Los Ríos”.

Sus palabras se dieron minutos después de que el exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, destacase las acciones impulsadas durante gobierno de Piñera en contra de Llaitul y afirmase que “sin ese trabajo previo esta detención no hubiese sido posible”.

Preocupación por posible aumento de violencia

La detención de Héctor Llaitul fue celebrada por ,los gobernadores regionales del Biobío y La Araucanía, Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, aunque alertaron sobre la posibilidad de que aumenten los hechos de violencia en la zona tras la captura del líder de la CAM.

Este jueves en el Juzgado de Garantía de Temuco se llevará a cabo el control de detención de Llaitul. En ese sentido el Ministerio Público espera formalizar al comunero por los presuntos delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Al respecto, ambas autoridades regionales afirmaron que esperan que, tras esta diligencia, el líder de la CAM sea trasladado hasta la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

“Espero que mañana en el juicio oral, en la audiencia de preparación, lo que se haga el Ministerio Público es presentar antecedentes y que también el Tribunal ordene la mantención de la detención (...) “espero que lo envíen a la cárcel de alta seguridad de Santiago, es un criminal peligroso”, señaló Díaz desde La Moneda.

Por su parte, su par Luciano Rivas, también en el mismo tenor, afirmó -en diálogo con T13- que “yo creo que sería importante que se pudiera trasladar a la Cárcel de Alta Seguridad porque estamos hablando de una orgánica terrorista que está funcionando en la zona”.