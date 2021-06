CAM hace ocupación de terreno de 5.000 mil hectáreas de CMPC en Contulmo y desde el holding señalan que no se ha podido gestionar desalojo

hace 12 minutos

"No obstante atribuirse la CAM en distintos medios de comunicación y haber ingresado más de cuarenta personas al interior del predio, no hemos podido gestionar ante las policías o el Ministerio Público, por razones que todavía no conocemos, el desalojo”, señaló Augusto Robert, gerente de Asuntos Corporativos de CMPC zona sur.