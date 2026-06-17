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    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso de niños haitianos

    La instancia fue aprobada de forma unánime y tendrá como objetivo esclarecer el actuar de distintos organismos frente a eventuales irregularidades.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La Cámara de Diputados aprobó durante la mañana de este miércoles la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para indagar el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes extranjeros, especialmente menores de nacionalidad haitiana que llegaron mediante vuelos chárter bajo la figura de reunificación familiar.

    La instancia fue aprobada de forma unánime y tendrá como objetivo esclarecer la actuación de distintos organismos del Estado frente a eventuales irregularidades detectadas en los procedimientos.

    La solicitud fue impulsada por parlamentarios del Frente Amplio, tras los antecedentes conocidos recientemente sobre el ingreso de menores haitianos y las eventuales falencias en los mecanismos de control, registro y seguimiento implementados por las autoridades.

    Según apunta el documento, “la Comisión deberá investigar la actuación y coordinación institucional del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil y demás órganos de la Administración del Estado que hubieren intervenido o debieren haber intervenido en los hechos investigados, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes durante el desarrollo de la investigación”.

    Asimismo, la instancia buscará determinar si las autoridades respondieron adecuadamente a las alertas y denuncias conocidas desde 2023.

    De igual forma, se señala que la comisión tendrá un plazo de 60 días desde su constitución para presentar su informe.

    En su argumentación, los diputados sostuvieron que “los antecedentes disponibles sugieren que distintos órganos del Estado habrían tomado conocimiento de situaciones que requerían una respuesta coordinada y oportuna, resultando necesario esclarecer las medidas efectivamente adoptadas”.

    Asimismo, señalan que “los hechos descritos revisten la máxima gravedad porque involucran la protección integral de niños, niñas y adolescentes, respecto de quienes el Estado se encuentra sujeto a especiales deberes de resguardo conforme a la Constitución, la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”.

    Más sobre:Cámara de DiputadosNiños HaitianosFiscalíaInvestigación

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