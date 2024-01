Minuto a minuto | Reforma previsional: continúa discusión y votación queda programada para las 14.00

11.48

Diputado Raúl Soto toma la cabeza de la testera.

11.46

En su intervención, el diputado Marcos Ilabaca (PS), llamó la atención al diputado Henry Leal (UDI). “Señor Leal, usted reclamó antes respecto a que lo interrumpían y usted viene a interrumpir aquí adelante. Pediría presidenta si es que puedo recuperara los minutos”, expresó.

11.42

El diputado René Alinco (Independiente, ex PPD) expone y señala que “es cierto, este no es un proyecto perfecto, pero es el inicio, sin lugar a dudas, de un camino recto y con un buen futuro. Se nos está negando, los que están en contra de este proyecto, a una acción humana, que es la solidaridad”.

11.30

A solicitud del diputado Vlado Mirosevic (PL), la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, solicita acuerdo para reducir a dos minutos las intervenciones de los parlamentarios, en virtud que a las 14.00 quedó programado el inicio de la votación.

La solicitud no alcanzó acuerdo. De esa forma, alcanzarán a exponer solo los diputados que puedan hablar antes que comience la votación.

11.30

Secretario general de la Cámara lee acuerdo en que los jefes de comités parlamentarios concordaron extender la discusión y comenzar la votación a las 14.00 de esta jornada.

11.23

Expone el diputado y expresidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), advierte que “si no hay acuerdo para una reforma, importante, estructural, profunda al sistema de pensiones que ha fracasado tal cual lo conocemos, el sistema político completo se va al carajo, sin excepciones (…) no se quejen después”.

11.13

La vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, llama la atención a las personas en tribunas. “A las tribunas se ruega no hacer ningún tipo de manifestaciones cuando intervienen los diputados”, señaló.

Ello tras la solicitud del diputado José Meza (Republicano) quien dijo: “Ya es tercer o cuarto discurso seguido que desde la galería se escuchan pifias a algunos parlamentarios y me gustaría que usted pudiese llamar al orden”.

11.12

Expone la diputada María del Real (Independiente, ex RN), dice que “este proyecto es un capricho ideológico”.

11.08

Expone el diputado Raúl Leiva (PS).

11.02

Toma la palabra la diputada Ximena Ossandón (RN), miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En la instancia señaló que “hoy día podemos hacer una buena reforma de pensiones pero no la que se nos está presentando”.

10.59

Expone el diputado Gonzalo de la Carrera (Independiente, ex Republicano).

10.48

Expone el diputado Henry Leal (UDI), miembro de la comisión de Trabajo y Seguridad Social. En medio de su exposición solicitó respeto para continuar con su discurso. “Le pido que me respete diputado”, manifestó, refiriéndose al parlamentario Jorge Brito (RD). En consecuencia el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, llamó al orden al diputado RD.

10.46

Toma la palabra el diputado Luis Cuello (PC), integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

10.44

Expone la diputada Danisa Astullido (PS).

10.39

Toma la palabra el diputado Stephan Schubert (Independiente). Advierte que “hay riesgos asociados a concentrar todos los procesos en un solo proveedor como propone el gobierno”, indicando que “se va a incrementar la vulnerabilidad en sistema”. “No cualquier proyecto es viable”, indicó.

10.37

Expone el diputado Jorge Brito (RD). Dice que las AFP “no sirvieron ni para los objetivos que la misma derecha y las AFPs se fijaron”.

10.33

Toma la palabra la diputada Carolina Marzán (PPD). La parlamentaria, se cuestionó si los presentes “¿Sabían que hay personas en nuestro país, hay personas adultas mayores han muerto por no tener qué comer o han decidido quitarse la vida porque no hay esperanza? (…) Tenemos que votar a favor de la idea de legislar para que chilenos y chilenas puedan mejorar sus pensiones y tener un envejecimiento digno y saludable”.

10.30

Continúa el debate el diputado Harry Jürgensen (Independiente).

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló esta mañana en una entrevista radial que “lo que está en juego acá es si vamos a ser capaces, no solo como gobierno, sino como sistema político, de decirle a la gente que estamos aquí para resolver sus problemas”.

Revisa la nota completa en el enlace:

10.27

Expone la diputada Alejandra Placencia (PC). “En los hechos las AFP nos castigan por dar vida, por criar y por vivir mucho. Se nos castiga por el hecho de ser mujeres (…) Le toca a este Parlamento subsanar esa deuda. Presidente, la reforma de pensiones que propone el Gobierno mejorará la situación de las jubiladas y jubilados, no sólo por el alza de la PGU a 250 mil pesos, sino también por la creación del Seguro Social”, señaló.

10.23

Expone el diputado Leonardo Soto (PS). “Necesitamos aprobar la idea de legislar y el PS apoya la idea de legislar (…) no hacer la reforma es mantenerlas igual en esta condición de miserable e inhumana que hoy día tenemos”.

10.21

Continúa el debate el diputado Andrés Celis (RN). Señala que “el proyecto de ley del gobierno es una farsa, no mejora las pensiones actuales y no aumenta la de los futuros pensionados (…) Poco rigor técnico de un proyecto con un fondo ideológico de un gobierno amateur que no escucha a los expertos ni a la ciudadanía”.

10.18

Toma la palabra el diputado Héctor Barría (DC). Afirma que se está viviendo “una de las discusiones más importantes” que se han desarrollado en la Cámara en los dos años del gobierno del Presidente Boric. En ese sentido, aseguró que apoyará “la idea de legislar y cada uno de sus artículos de esta reforma de pensiones”.

10.16

Continúa el debate el diputado Daniel Lilayu (UDI), afirma que “no se ha llegado a acuerdo porque el gobierno no escucha”.

10.13

Toma la palabra la diputada Mónica Arce (Independiente).

10.09

El diputado Roberto Arroyo (Social Cristiano) es el primer parlamentario en tomar la palabra. “Esta ley de reforma previsional tiene un sentido que en general, es una buena intención, pero ya las personas que he consultado o que nos enviaron mensajes están en contra de que sus propios fondos puedan, en su totalidad o en alguna fracción de este, ser destinado a otro fin que no sea la capitalización individual”.

10.00

Inicia sesión en la sala de la Cámara de Diputados.

9.59

Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, llega al Congreso Nacional en Valparaíso.

“Los votos no se tienen hasta que no se producen efectivamente las votaciones. Nosotros venimos tranquilas, porque hemos hecho, creemos como gobierno, el trabajo que teníamos que hacer. Hoy día la ciudadanía tiene que estar pendiente de esta votación, que es muy importante, pero serán los parlamentarios los que tendrán la última palabra”, dijo la secretaria de Estado a su entrada.

Este miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso comenzará la sesión en que la Cámara de Diputados y Diputadas votará la idea de legislar la reforma previsional.

Para sacar adelante la iniciativa, el gobierno necesita un mínimo de 78 votos por tratarse de una norma de seguridad social que exige la mayoría absoluta de legisladores en ejercicio. Incluso, hay un conjunto de disposiciones secundarias que requieren del apoyo de 88 diputados.

La jornada de ayer la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, logró asegurar una base de 79 legisladores para aprobar en general. Con ello, el gobierno evitaría un revés como el que sufrió con la reforma tributaria.

Sigue junto a La Tercera todas las novedades minuto a minuto de la votación del proyecto de pensiones que se llevará a cabo en el Congreso.