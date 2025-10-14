SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cámara despacha al Senado proyecto que permite uso de detectores de metales en liceos y centros de salud

El texto faculta a recintos escolares y de salud pública a disponer de tales medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos, con el fin de resguardar la integridad de las comunidades.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial.

Por 97 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que autoriza la utilización de detectores de metales y otros medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud.

Así, la iniciativa -de autoría de los diputados de la bancada UDI Henry Leal y Marlene Pérez- fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional.

En concreto, el texto permite que colegios y liceos puedan disponer de estos medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos a sus dependencias, con el fin de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa.

Asimismo, faculta la instalación de estos detectores en establecimientos de salud pública, para el resguardo de la integridad de pacientes, funcionarios y cualquier otra persona que se encuentre al interior del respectivo recinto.

La propuesta señala que el uso de estos detectores deberá estar sujeto a protocolos internos, con apego al derecho a la honra y vida privada de las personas.

Tras la votación, los autores de la moción valoraron su aprobación por parte de la Cámara Baja, al relevar que se trata de “una medida que es muy anhelada por la mayoría de las comunidades escolares de nuestro país, que están cansadas de que los establecimientos educacionales hayan dejado de ser un espacio seguro”.

“Nuestro país está atravesando por una grave crisis de seguridad y tanto el área de la educación como de la salud no está exentas de aquello, por lo tanto nuestra obligación es adoptar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, trabajadores, funcionarios, pacientes y de todas las personas”, agregaron, mediante un comunicado, los parlamentarios Leal y Pérez.

“Lo importante ahora es que el Senado pueda sacar adelante este proyecto antes del inicio del año escolar 2026 y que finalmente sean las propias comunidades escolares las que decidan si quieren o no contar con detectores de metales en sus ingresos”, relevaron.

Más sobre:CongresoCámara de Diputadosproyectodetectore de metalescolegioscentros médicos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

TPV anuncia término del paro portuario en Valparaíso tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias
Chile

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”
Mundo

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo