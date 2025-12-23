SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cambio de look y con una red de protección: la caída de Nicolás Piña tras permanecer 26 meses prófugo

    El ingeniero en prevención de riesgos, uno de los rostros de los casos que terminaron en condena por delitos vinculados al estallido social, se movilizaba por el sector sur de la comuna de Santiago. Al momento de la detención no se resistió a su captura.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Fue con un control de identidad preventivo que se quebraron los 26 meses de evasión de la justicia de Nicolás Andrés Piña Palomera (39).

    Carabineros venía siguiendo la pista hacía semanas del sujeto que permanecía prófugo desde octubre de 2023, tras ser condenado por atacar con una bomba molotov a carabineros en una protesta del estallido social, en 2021.

    Fue considerado en su minuto -por sectores políticos vinculados al oficialismo- como uno de los rostros de los denominados “presos de la revuelta” de 2019, lo que lo llevó a sostener un diálogo con el, por ese entonces, candidato presidencial Gabriel Boric el 30 de julio de 2021 al interior de la cárcel Santiago 1, mientras Piña cumplía con la medida de prisión preventiva. Visita que no estuvo exenta de complicaciones para el actual Presidente.

    El juicio contra Piña, llevado adelante por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, terminó en 2023 con una condena de 10 años y un día: siete por homicidio frustrado a Carabineros y tres y un día por el lanzamiento de artefacto incendiario. Pero al momento de ser requerido por la policía uniformada en su domicilio, ya que por esos días se encontraba con una medida cautelar en su casa, ya no estaba allí.

    Pocos minutos después de las 21.00 de este lunes Carabineros concretó esa detención. Lo venían siguiendo y al divisarlo se acercaron a él. Le pidieron el carné y con ello pudieron corroborar que se trataba del sujeto buscado.

    Piña no se resistió. Andaba caminando solo por Miguel León Prado con Santa Rosa, en la comuna de Santiago. ¿Qué hacía en ese sector? Conocedores de la búsqueda dicen que en esos alrededores mantenía su círculo de protección. De hecho, se encontraba viviendo en calle Gorbea, en la misma comuna. Un domicilio distinto al que mantenía cuando fue condenado, ubicado en Renca. Los investigadores señalan que lo abordaron en momentos en que, finalmente, había bajado la guardia.

    Hasta el momento no está claro, señaló el mismo fiscal de la zona Centro Norte, Marcelo Cabrera, si en estos dos años de evasión salió de la Región Metropolitana. Lo que sí, Piña, quien es padre de dos hijos menores de edad, se movilizaba por ese sector por mantener vínculos en esa zona.

    De hecho, los investigadores ponen como ejemplo la caída de Tomás Antihuen, uno de los sujetos imputados por el triple homicidio de Carabineros en Cañete, en 2024. Antihuen solo se movía en zonas donde pudiese ser protegido por cercanos, lo mismo que habría realizado Piña, dicen las mismas fuentes.

    Lo que también realizó Piña fue cambiar su apariencia. El ingeniero en prevención de riesgo se rapó y se dejó una trenza larga en la parte posterior de la cabeza. Tampoco mantenía la barba que portaba hace tres años

    Para el coronel de Carabineros Rodrigo Arroyo la detención de Piña tiene “una relevancia especial”, ya que el sujeto participó directamente en el ataque a carabineros en acto de servicio. Por su lado, el fiscal Cabrera señaló que la detención del prófugo responde a “un trabajo muy exigente y de alta calidad”. “Concluimos con un procedimiento e investigación largo y eficiente”, agregó el persecutor.

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero, al ser consultado, valoró la aprehensión: “Es un prófugo de la justicia y el gobierno manifiesta su satisfacción por la detención para el cumplimiento de su condena”.

    La declaración de Piña

    En su minuto, Piña, quien fue defendido por la Defensoría Penal Pública, negó haber participado en estos ataques.

    Su declaración quedó plasmada en la condena del Segundo Juzgado Oral en lo Penal.

    Dijo que el 12 de febrero de 2021, día de los hechos, había ido a comprar a Patronato con su polola. Luego, también con su familia, fueron a las protestas que se hacían todos los viernes por esos años “por las demandas ciudadanas para un mejor país”.

    Piña aseguró que cuando vieron que estaban atacando un carro policial se alejaron porque “estaba peligroso”. Fue ahí cuando vieron que el carro se incendió. Dijo que no usó bombas molotov ni ahí ni en otro lugar. Lo detuvieron ese mismo día. Acusó que fue detenido por carabineros de civil en una van blanca sin logos y con sujetos encapuchados en el interior. “Yo no soy”, les dijo a los policías.

    El condenado declaró que a su madre la golpearon, pero no la detuvieron. Piña, quien por esos días cursaba la carrera de Pedagogía en Matemáticas y hacía clases en un colegio de Huechuraba, permaneció trece meses en prisión preventiva en Santiago 1. Logró salir de la cárcel tras pagar una caución de $20 millones. Para obtener ese monto, dice la condena, tuvo que dejar en prenda la casa de su abuela. Hoy debió volver a ese mismo recinto penitenciario a terminar con su condena.

