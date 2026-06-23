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    Canciller Pérez Mackenna reafirma su respaldo a gobierno de Rodrigo Paz en medio de crisis en Bolivia

    “Mi país hace un llamado urgente a quienes nos encontramos reunidos hoy para defender el orden democrático en la región", sostuvo el canciller.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este martes el canciller Francisco Pérez Mackenna entregó su respaldo al gobierno Bolivia, que a propósito de las protestas y bloqueos en carreteras, decidió establecer un estado de excepción.

    La determinación del presidente de ese país, Rodrigo Paz, fue anunciada -el pasado sábado- después de que el gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país y normalizar las principales rutas. Sin embargo, sectores campesinos de La Paz y grupos afines al expresidente Evo Morales rechazaron el pacto y anunciaron que mantendrán los bloqueos.

    Con todo, las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por organizaciones indígenas, campesinas, trabajadores y transportistas que exigen respuestas a la crisis económica que atraviesa Bolivia.

    Así las cosas, en el marco de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, se realizó un evento para abordar esta situación. Allí, el canciller entregó su respaldo a Paz.

    “Deseo reafirmar el absoluto respaldo a la institucionalidad democrática y a la estabilidad de Bolivia. Desde un primer momento hemos expresado nuestra solidaridad con el gobierno constitucional del presidente Paz”, sostuvo Pérez Mackenna.

    “En momentos como este es más importante que nunca defender la democracia en nuestra región”, dijo y luego agregó: “Confiamos en que los reiterados llamados al diálogo del presidente Rodrigo Paz tengan respuesta y permitan encontrar consensos entre los distintos actores políticos y sociales”.

    “No hay dudas de que su gobierno ha hecho lo posible por dar espacio a las legítimas demandas de los ciudadanos bolivianos que creen que un mejor país es posible”, añadió.

    Con ello, aseguró que Chile se encuentra en permanente contacto con el canciller de dicho país, Fernando Aramayo, y disponible para seguir apoyando en todos los ámbitos que contribuyan a afianzar la gobernabilidad.

    “Mi país hace un llamado urgente a quienes nos encontramos reunidos hoy para defender el orden democrático en la región. Es solo a través del diálogo que se podrá construir un futuro de estabilidad, paz e integración beneficioso para todos, y especialmente para las familias de ese país”, finalizó el canciller.

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