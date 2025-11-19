Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

Santiago 19 de noviembre de 2025. Audiencia de formalización del cantante urbano Jeremías Tobar Llevul (Jere Klein) en el Centro de Justicia. Javier Torres / Aton Chile

Con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el cantante urbano Jere Klein tras su audiencia de formalización por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia.

El artista de 19 años fue detenido ayer durante una fiscalización en donde se encontró ketamina dosificada y lista para su distribución al interior del vehículo que conducía.

Por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia, el fiscal Fernando García de la @FRCentroNorte formalizó al cantante urbano Jere Klein. Quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) November 19, 2025

De acuerdo a información policial, cerca de las 18 horas de ayer martes efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44° Comisaría Lo Prado, al realizar un patrullaje preventivo por la población Santa Anita, advirtieron la circulación de un vehículo de alta gama, marca Mercedes-Benz, en donde se desplazaban cinco sujetos a alta velocidad y efectuando maniobras riesgosas para transeúntes y otros conductores.

Jere Klein. Foto Instagram.

Al fiscalizarlo, el personal policial detectó que los tripulantse del vehículo se encontraban consumiendo droga. Al verificar la identidad, el conductor fue identificado como Jeremías Tobar Llevul (19), conocido en el ámbito musical urbano como Jere Klein, quien, además, no portaba licencia de conducir.

Sumado a esto, se informó que al momento del control, el cantante presentaba un notorio estado de somnolencia, por lo que se realizó el correspondiente control de identidad y registro de sus vestimentas, pasando esta jornada a su formalización.