Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas
El artista de 19 años fue formalizado esta jornada también por conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia.
Con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el cantante urbano Jere Klein tras su audiencia de formalización por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia.
El artista de 19 años fue detenido ayer durante una fiscalización en donde se encontró ketamina dosificada y lista para su distribución al interior del vehículo que conducía.
De acuerdo a información policial, cerca de las 18 horas de ayer martes efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44° Comisaría Lo Prado, al realizar un patrullaje preventivo por la población Santa Anita, advirtieron la circulación de un vehículo de alta gama, marca Mercedes-Benz, en donde se desplazaban cinco sujetos a alta velocidad y efectuando maniobras riesgosas para transeúntes y otros conductores.
Al fiscalizarlo, el personal policial detectó que los tripulantse del vehículo se encontraban consumiendo droga. Al verificar la identidad, el conductor fue identificado como Jeremías Tobar Llevul (19), conocido en el ámbito musical urbano como Jere Klein, quien, además, no portaba licencia de conducir.
Sumado a esto, se informó que al momento del control, el cantante presentaba un notorio estado de somnolencia, por lo que se realizó el correspondiente control de identidad y registro de sus vestimentas, pasando esta jornada a su formalización.
