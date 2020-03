Cápsulas de aislamiento individual de presión negativa: Los detalles del operativo Fach en Isla de Pascua

Con los vuelos comerciales prácticamente paralizados a raíz de la pandemia mundial por el coronavirus, Isla de Pascua parece más aislada que nunca. Sin embargo, existen alguno vuelo que aún llegan al territorio insular. Se trata del operativo de la Fach que comenzó con el despegue de la aeronave C-130 Hércules a eso de las 4 de la tarde del jueves, y tiene por objetivo aeroevacuar a dos pacientes infectados, uno de los cuales presentaría una rápida evolución del cuadro viral, y por medida preventiva será trasladado hoy al Hospital Salvador por si necesita un aumento en los cuidados.

“La Isla de Pascua es una zona aislada y tienen un solo hospital, donde no tienen una Unidad de Cuidados Intensivos, y es muy probable que algunos de los pacientes puedan tener un mayor requerimiento de atención médica. Hay uno que no ha estado progresando favorablemente y por eso se nos ha pedido que los traslademos porque es muy probable que sea derivado a una Unidad de Cuidados Intensivos”, comentó a La Tercera el comandante de la Fach Gino La Rosa, quien es parte de la misión.

Ambos pacientes serían locales de la isla, y a eso de las 11:15 ya se encontraban dentro del avión de la Fach para ser aeroevacuados. Según comentó La Rosa, el operativo contó con la presencia de dos anestesiólogos, dos enfermeros universitarios y uno de combate. Por protocolo, primero llegaron a hospital y les entregaron el soporte vital necesario a los pacientes para que queden estables. Cuando se confirmó que ambos cumplían con las condiciones de salud para volar, comenzó el proceso de aislamiento, poniendo sobre cada cual una de las nuevas cápsulas de aislamiento individual de presión negativa de la Fach, artefactos que permiten trasportar al paciente sin contaminar con el virus al personal sanitario. Luego de cerrar la cápsula fue desinfectada y transportada hacia el avión. Antes de abordar, se volvió a chequear si los pacientes estaban estables, para finalmente comenzar el vuelo a Santiago.

El avión podría estar de vuelta en Santiago en la tarde a partir de las 14.00, y ambos pacientes serían trasladados al Hospital Salvador de Providencia. El paciente de mayor edad, posiblemente, sería derivado a la UCI. La Rosa recalca que el requerimiento de asistir a estos pacientes no surge de un estado de salud que amerite una urgencia, pero si es una medida anticipada ante un posible escenario adverso: “Entiendo que uno de los pacientes es mayor, el otro es de mediana edad. Debido a esto es necesario su transporte. Sin embargo aún no es una urgencia, ya que eso sería cuando el paciente necesita un ventilador mecánico o un pabellón y no lo tiene. Por lo tanto estamos tomando medidas logísticas preventivas con la finalidad de entregar un beneficio a los pacientes. Estamos proyectando que eventualmente van a tener un requerimiento mayor y por ende va a entrar en un estado de urgencia si es que lo dejamos evolucionar sin el soporte que podría llegar a necesitar”.

El vuelo de la Fach que trasladará a los pacientes tiene categoría de “Evacuación Aeromédica de Pacientes con Enfermedades Altamente Infecciosas”, categoría que establece estrictas normas sanitarias tanto para la tripulación de la aeronave y personal de salud en el traslado de pacientes contagiados con Covid-19. Debido a esto en el operativo se entrenaron las nuevas cápsulas de aislamiento de presión individual negativa, que según La Rosa “son formas de aislamiento que permiten mantener el ambiente externo separado del exterior, ya que cuenta con múltiples filtros de alta eficiencia con los que se produce un sistema de presión negativa (…) lo que permite a la tripulación viajar con mucha seguridad, sin riesgo que el material de la aeronave se vaya a contagiar”.