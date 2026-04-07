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    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    La fiscalía ECOH formalizó a seis detenidos -cuatro venezolanos y dos chilenos- y logró que quedaran en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Imagen de referencia. Fiscalía ECOH RM

    La Fiscalía de Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) formalizó a seis imputados por los delitos de secuestro extorsivo y robo con intimidación, luego que el 29 de marzo participaron de un secuestro a un ciudadano extranjero para posteriormente pedir un rescate a la familia de la víctima, que se encuentra en el extranjero.

    La víctima fue secuestrada en Santiago y los sujetos pidieron cerca de 100 millones de pesos por su liberación. No obstante, diligencias realizadas por la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones permitieron rescatar al afectado tras permanecer siete días en cautiverio en Melipilla.

    Los detenidos y formalizados son cuatro venezolanos y dos chilenos quedaron en prisión preventiva y el tribunal decretó un plazo de 100 días para la investigación.

    El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, indicó que el rescate se realizó el 4 de abril. Añadió que el afectado se encuentra en buen estado de salud, en shock y actualmente está en su vivienda.

    Barrientos precisó que el afectado fue sometido a distintas lesiones de carácter físico e intimidación con armas de fuego y “también con elementos y herramientas tales como motosierra o utensilios simulando estar siendo sometido a cargas de electricidad”.

    “Es importante destacar este trabajo en conjunto desarrollado con el equipo ECOH del Ministerio Público, lo que permite de manera muy rápida identificar a los autores y también nos permite, a través de una operación de rescate, encontrar a la víctima en buen estado de salud”, añadió la autoridad policial.

    Más sobre:SecuestroFiscalíaECOHPDI

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