Capturan a cuatro sujetos por robar en una empresa en La Granja: uno de ellos es menor de edad

Este domingo detuvieron a cuatro sujetos por el robo de una empresa en La Granja, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a las 11:54 horas, cuando los cuatro individuos entraron a la empresa distribuidora Lucchetti para robar.

Con ello, los sujetos huyeron en un vehículo de carga con mercadería y se inició un seguimiento con personal territorial y de Radiopatrullas, extendiéndose hasta la Puente Alto. Así, se logró la detención de tres sujetos y la recuperación del camión y su carga.

De acuerdo a carabineros, los cuatro imputados mantienen antecedes policiales, sin órdenes vigentes. Uno de ellos tiene 17 años .

El teniente coronel Rodrigo Troncoso, Prefecto de Servicio Prefectura Santiago Sur, informó que “este procedimiento se gesta alrededor de las 11.20 aproximadamente, en el sector de la empresa Lucchetti. A raíz de este robo en lugar no ha habitado, carabineros concurre de forma inmediata, constata la presencia de estos individuos y inicia un seguimiento controlado por distintas comunas del sector de la Prefectura Sur, entre ellas la comuna de La Pintana, La Granja, finalizando este desplazamiento en el sector de Bajos de Mena“.

De esta forma “se logra la detención de cuatro sujetos, todos ellos con antecedentes penales, y la recuperación de un vehículo también con encargo vigente por el delito de robo con intimidación”.

Sobre los antecedentes de los individuos, el teniente sumó que “mantienen delitos por diversas consideraciones, muchos de ellos por el delito por robo o receptación. No obstante, ahora estamos en un proceso de verificación de su identidad acá en la 13ª Comisaría de la Granja".