Capturan a sujeto por homicidio con arma blanca en el Biobío

Este sábado se logró capturar al presunto autor de un homicidio con arma blanca en la ciudad de Lota, Región del Biobío.

El delito ocurrió este viernes 29 en el sector Feria de la ciudad.

El subprefecto Enrique Guzmán, Jefe de la Brigada de Homicidios Concepción, explicó que “como resultado de una investigación realizada por parte de detectives de esta brigada, apoyados por la Brigada de Investigación Criminal Lota, informamos la detención de una persona mayor de edad y de sexo masculino".

“Es indicado como autor material del delito de homicidio con arma cortante ocurrido el día de ayer en horas de la mañana. Esto en la vía pública, específicamente en el sector Feria de esta misma comuna de Lota", señaló.

Agregó que “del trabajo de campo realizado por los detectives, se pudo establecer que la víctima, al encontrarse en la vía pública, habría sostenido una pelea con el detenido”.

El detenido, “que estaba premunido con un arma cortante, le ocasionó una herida en sus extremidades inferiores. Esto le causó la muerte en el lugar”.

Sumó que con el “trabajo realizado por el equipo investigador, se logró obtener evidencia que vinculó a esta persona en este hecho”.

“Por ello, se decretó la respectiva orden de detención y esta fue materializada por detectives en la comuna de Lota”, concluyó.