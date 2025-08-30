SUSCRÍBETE
Nacional

Capturan a sujeto por homicidio con arma blanca en el Biobío

De acuerdo al subperfecto Enrique Guzmán, Jefe de la Brigada de Homicidios Concepción, informó que "se pudo establecer que la víctima, al encontrarse en la vía pública, habría sostenido una pelea con el detenido”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Este sábado se logró capturar al presunto autor de un homicidio con arma blanca en la ciudad de Lota, Región del Biobío.

El delito ocurrió este viernes 29 en el sector Feria de la ciudad.

El subprefecto Enrique Guzmán, Jefe de la Brigada de Homicidios Concepción, explicó que “como resultado de una investigación realizada por parte de detectives de esta brigada, apoyados por la Brigada de Investigación Criminal Lota, informamos la detención de una persona mayor de edad y de sexo masculino".

“Es indicado como autor material del delito de homicidio con arma cortante ocurrido el día de ayer en horas de la mañana. Esto en la vía pública, específicamente en el sector Feria de esta misma comuna de Lota", señaló.

Agregó que “del trabajo de campo realizado por los detectives, se pudo establecer que la víctima, al encontrarse en la vía pública, habría sostenido una pelea con el detenido”.

El detenido, “que estaba premunido con un arma cortante, le ocasionó una herida en sus extremidades inferiores. Esto le causó la muerte en el lugar”.

Sumó que con el “trabajo realizado por el equipo investigador, se logró obtener evidencia que vinculó a esta persona en este hecho”.

“Por ello, se decretó la respectiva orden de detención y esta fue materializada por detectives en la comuna de Lota”, concluyó.

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

