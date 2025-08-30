Matthei reitera oposición a modificar reforma de pensiones: “Un extremo la quiere desarmar y el otro extremo también”

En una semana marcada por la discusión previsional, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI) reiteró su negativa hacia intervenir la reforma de pensiones promulgada durante el actual gobierno.

La propuesta “Chao Préstamo” de su contendor republicano, José Antonio Kast, desató controversia esta semana tanto en sectores de la oposición como del oficialismo. La iniciativa contenida en el programa de gobierno del fundador del Partido Republicano busca terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, y sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

12.08.2025 Moneda Patria Investments Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

De hecho, desde el comando de Matthei llamaron a Kast a retirar la propuesta y la candidata, a su vez, sostuvo antes de un debate organizado por Icare que “seguir jugando con un tema que nos costó 10 años para llegar a un acuerdo, que finalmente se llegó a un acuerdo bastante amplio, a mí no me parece”.

En medio de esa discusión, pero sin hacer referencia directamente a ella, la abanderada gremialista se opuso a modificar la reforma. “Nos demoramos más de 10 años en llegar a una ley de pensiones. Y resulta que ahora un extremo lo quiere desarmar y el otro extremo también lo quiere desarmar”, dijo en conversación con el medio magallánico El Pingüino.

RAUL BRAVO/ATON CHILE

“Y yo digo: no po’ si ya llegamos a un acuerdo. Mantengamos ese acuerdo y vamos a otros problemas que tenemos que solucionar, como las listas de espera, la gente que se está muriendo de cáncer porque no está recibiendo un tratamiento, los problemas de conectividad en Magallanes. Vamos arreglando los problemas que todavía nos quedan y no desarmemos los problemas que ya arreglamos", sostuvo.

La candidata, además, al ser consultada sobre las medidas que impulsaría en caso de llegar a la Presidencia, específicamente para resolver los problemas del aeropuerto local, aseveró: “Todo el mundo cree que basta con decir ‘voy a hacer esto y lo otro’ y que la gente crea que tú lo vas a hacer. Y no pues, tú tienes que saber cómo hacerlo, tienes que tener equipos, además, que conozcan cómo funciona el Estado".

“Porque si no, va a pasar lo mismo que con este gobierno. Este gobierno llegó a improvisar. Yo no voy a decir que probablemente tenían súper buenas intenciones, no me voy a meter ahí. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho", acusó.