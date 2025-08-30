SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei reitera oposición a modificar reforma de pensiones: “Un extremo la quiere desarmar y el otro extremo también”

"Ya llegamos a un acuerdo. Mantengamos ese acuerdo y vamos a otros problemas que tenemos que solucionar", comentó la candidata, en oposición a una de las medidas de su contrincante, José Antonio Kas, que busca terminar con el préstamo de las personas al Estado.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Evelyn Matthei

En una semana marcada por la discusión previsional, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI) reiteró su negativa hacia intervenir la reforma de pensiones promulgada durante el actual gobierno.

La propuesta “Chao Préstamo” de su contendor republicano, José Antonio Kast, desató controversia esta semana tanto en sectores de la oposición como del oficialismo. La iniciativa contenida en el programa de gobierno del fundador del Partido Republicano busca terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, y sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

12.08.2025 Moneda Patria Investments Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

De hecho, desde el comando de Matthei llamaron a Kast a retirar la propuesta y la candidata, a su vez, sostuvo antes de un debate organizado por Icare que “seguir jugando con un tema que nos costó 10 años para llegar a un acuerdo, que finalmente se llegó a un acuerdo bastante amplio, a mí no me parece”.

En medio de esa discusión, pero sin hacer referencia directamente a ella, la abanderada gremialista se opuso a modificar la reforma. “Nos demoramos más de 10 años en llegar a una ley de pensiones. Y resulta que ahora un extremo lo quiere desarmar y el otro extremo también lo quiere desarmar”, dijo en conversación con el medio magallánico El Pingüino.

RAUL BRAVO/ATON CHILE

“Y yo digo: no po’ si ya llegamos a un acuerdo. Mantengamos ese acuerdo y vamos a otros problemas que tenemos que solucionar, como las listas de espera, la gente que se está muriendo de cáncer porque no está recibiendo un tratamiento, los problemas de conectividad en Magallanes. Vamos arreglando los problemas que todavía nos quedan y no desarmemos los problemas que ya arreglamos", sostuvo.

La candidata, además, al ser consultada sobre las medidas que impulsaría en caso de llegar a la Presidencia, específicamente para resolver los problemas del aeropuerto local, aseveró: “Todo el mundo cree que basta con decir ‘voy a hacer esto y lo otro’ y que la gente crea que tú lo vas a hacer. Y no pues, tú tienes que saber cómo hacerlo, tienes que tener equipos, además, que conozcan cómo funciona el Estado".

“Porque si no, va a pasar lo mismo que con este gobierno. Este gobierno llegó a improvisar. Yo no voy a decir que probablemente tenían súper buenas intenciones, no me voy a meter ahí. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho", acusó.

Lee también:

Más sobre:Evelyn MattheiReforma de pensionesChao PréstamoJosé Antonio KastPensiones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras aprobación de compra de pistolas taser para Carabineros: Orrego valora medida y pide que se amplíen instancias de uso

Capturan a sujeto por homicidio con arma blanca en el Biobío

Por los 50 años de Metro de Santiago: realizan jornada con adultos mayores en Estación Central

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Gendarmería instruye realizar un sumario administrativo para indagar sobre la fuga del reo del hospital de Arica

Cuatro anillos de seguridad y 500 guardias privados: el despliegue de seguridad para el Superclásico entre Colo-Colo y U. de Chile

Lo más leído

1.
Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

2.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

3.
Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

4.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

5.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

Tras aprobación de compra de pistolas taser para Carabineros: Orrego valora medida y pide que se amplíen instancias de uso
Chile

Tras aprobación de compra de pistolas taser para Carabineros: Orrego valora medida y pide que se amplíen instancias de uso

Capturan a sujeto por homicidio con arma blanca en el Biobío

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market
Negocios

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market

Encuesta: el 75% de los chilenos considera que la minería es la actividad productiva que más contribuye al progreso del país

Punto de inflexión del gasto público: revisión y efectividad

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina
Tendencias

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina

Quiénes son “los cazadores de gringos” que persiguen a prófugos de Estados Unidos que se esconden en México

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

Golpe de autoridad del puntero: Coquimbo Unido vence a Huachipato en Talcahuano y mantiene su larga ventaja
El Deportivo

Golpe de autoridad del puntero: Coquimbo Unido vence a Huachipato en Talcahuano y mantiene su larga ventaja

Decisión unánime: Blanco y Negro elige a Fernando Ortiz para suceder a Jorge Almirón en la banca de Colo Colo

Las dos caras: Marcelino Núñez es presentado a lo grande mientras el Ipswich Town sigue sin ganar en la Championship

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo
Mundo

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo

Investigan al artista kpop PSY por presunta compra ilegal de fármacos

Tribunal de EE.UU. bloquea temporalmente la eliminación del estatus de protección para venezolanos

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”