SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Desde el equipo de la abanderada presidencial de Chile Vamos remarcaron que una iniciativa de ese tipo solo trae "incertidumbre" a los jubilados e instaron a que las ideas presentadas sean "responsables" con la ciudadanía.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Los senadores Juan Antonio Coloma y Luciano Cruz-Coke, integrantes del comité político del comando de Evelyn Matthei.

El comando de la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, hizo un llamado al abanderado republicano José Antonio Kast para que retire de su programa de gobierno la propuesta que busca modificar la reforma de pensiones.

En concreto, la idea del exdiputado -dada a conocer la semana pasada en las bases programáticas- busca sustituir el préstamo al Estado por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Esto, con el objetivo de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

Desde Enrique Foster 203, los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), integrantes del comité político del equipo de la aspirante a La Moneda, en esta jornada salieron a cuestionar la iniciativa.

“Todo lo que agregue, y en este caso así sucede, elementos de incertidumbre, de duda respecto de lo que van a poder cobrar los jubilados cuando tengan que pagar sus jubilaciones, evidentemente no coopera y por eso también el llamado a tratar de despejar este tipo de cosas y llamar también a la responsabilidad”, dijo Cruz-Coke.

Y luego reforzó: “Todo aquello que transmita incerteza, que señale que eventualmente los jubilados teman porque el día de mañana esos instrumentos no van a estar financiados, evidentemente que no coopera, no ayuda y yo llamaría a ser extremadamente cuidadoso con esas propuestas y ojalá despejarlas, retirarlas”.

En esa misma línea, apuntó que “acá hubo un largo tiempo de discusión, esto se discutió durante 20 años. El presidente (Sebastián) Piñera creó la PGU, la PGU después con esta reforma se fortalece y creo yo que hoy día tiene un financiamiento que permite precisamente que los jubilados puedan tener mejores jubilaciones, como antes no las tenían”.

Coloma, por su parte, utilizó conceptos similares para describir la propuesta de Kast y los posibles efectos para los beneficiarios de la reforma previsional.

“Estos son acuerdos bien complejos, que financieramente son difíciles, y se logró un buen entendimiento. Entonces, ahí me cuesta entender que después de haber esperado 20 años, se quiera volver a discutir. Eso obviamente genera incertezas”, apuntó.

Asimismo, planteó que “si cada cierto tiempo estamos reabriendo temas, creo que es una mala idea. Yo, pensando en los pensionados de Chile, creo que la clave es darle curso a esta reforma que demoró 20 años”.

En la jornada de ayer miércoles, la propia Matthei había cuestionado la iniciativa, al señalar que: “El camino es que ya se llegó a un acuerdo muy amplio, que tiene a todos los trabajadores muy tranquilos, más bien a los jubilados. Y yo creo que cualquier cosa que pueda hacer creer a los jubilados que está en peligro la PGU sería terrible”.

Más sobre:PresidencialesPensionesReforma previsionalEvelyn MattheiJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

Viña Villard: vinos de autor en el Valle de Casablanca

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

RN pide a Servel impugnar candidatura de Daniel Jadue a la Cámara tras ser ratificado como acusado en caso Farmacias Populares

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

Wine&House: accesorios y diseño para amantes del vino y la mesa

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones
Chile

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

RN pide a Servel impugnar candidatura de Daniel Jadue a la Cámara tras ser ratificado como acusado en caso Farmacias Populares

El cuarto desde mayo: llega al país vuelo con otros 18 chilenos deportados por Estados Unidos

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas
Negocios

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

Schalper se reúne con ministro Grau y pide considerar en ley de Presupuestos 2026 exención de contribuciones

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival
El Deportivo

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

La locura del Kairat Almaty cuando se enteró de que se cruzaría con el Real Madrid

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días
Mundo

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Milei atribuye la “lluvia de piedras” contra él a la “desesperación” política

Petro ordena el despliegue de 25.000 militares en la frontera entre Colombia y Venezuela

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”