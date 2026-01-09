Carabinero es atropellado por taxista que evadió fiscalización: conductor fue detenido

La mañana de este viernes un carabinero fue atropellado mientras intentaba fiscalizar a un taxista en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió a las 10:45 horas, mientras personal policial realizaba controles vehiculares en calle Nicasio Retamales, a la altura del número 44.

Según informaron desde Carabineros, el conductor del taxi intentó darse a la fuga al momento de ser fiscalizado.

Producto del impacto hacia el funcionario, y por la proyección generada, el carabinero fue lanzado contra un bus que se encontraba en el lugar, resultando con lesiones.

El uniformado fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación médica, y posteriormente fue transportado en helicóptero al Hospital de Carabineros para ser atendido.

Según informaron desde la institución uniformada, de acuerdo al relato de testigos, el taxista habría atropellado a un peatón en su huida, sin embargo, esta posible víctima no ha sido constatada.

Cerca de 20 minutos después del ataque al carabinero, el conductor del taxi fue detenido tras colisionar con un vehículo de seguridad municipal.

Los datos fueron remitidos al Ministerio Público.