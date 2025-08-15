Carabinero muere tras chocar en su moto cuando se dirigía a procedimiento policial en Talca

Un carabinero en servicio falleció durante la tarde de este jueves, luego de un fatal accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Talca, en la Región del Maule.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario se dirigía a atender un procedimiento policial a bordo de una motocicleta institucional, cuando -por causas que se investigan- colisionó con un árbol, en la intersección de 11 Oriente con 4 Sur.

La información fue confirmada a través de la Fiscalía Regional del Maule, la que mediante sus redes sociales entregó sus condolencias a la institución policial.

La identidad del carabinero fallecido corresponde al sargento segundo Ricardo Belmar Belmar “quien pierde la vida al chocar el vehículo institucional que conducía cuando se dirigía a un procedimiento policial en Talca”, agrega la publicación realizada a través de X.

De acuerdo con el diario El Centro, el hecho se registró alrededor de las 19 horas, cuando Belmar se dirigía a un procedimiento por robo.

Tras resultar con graves lesiones, el funcionario fue trasladado en una ambulancia del SAMU hasta el Hospital de Talca, donde finalmente perdió la vida.

Hasta el lugar llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para determinar las causas del hecho.