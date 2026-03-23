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    Carabineros detiene a presunto autor de violento robo que afectó mujeres de la tercera edad en Huechuraba

    El atraco ocurrido el sábado se viralizó a través de redes sociales.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 54° Comisaría de Carabineros de Huechuraba permitieron detener por el delito de robo con violencia a un presunto autor del asalto que afectó a dos mujeres adultas mayores en plena vía pública el sábado 21 de marzo.

    El sujeto, de 29 años, cuenta con un nutrido prontuario policial.

    El atraco quedó registrado en un video difundido en redes sociales en el que se ve a las mujeres caminando cuando se detiene un automóvil gris marca Renault del que descienden dos sujetos.

    En ese momento el detenido habría abordado a las víctimas para, mediante amenazas y el uso de la fuerza, arrebatarles sus pertenencias personales.

    Tras el asalto, los efectivos de la SIP iniciaron una serie de diligencias en el sector, recolectando testimonios y analizando evidencias clave que permitieron reconstruir la ruta de escape del asaltante y establecer su identidad.

    El mayor Pablo Fuentes, comisario de la 54° Comisaría Huechuraba, explicó que el “sábado, alrededor de las 15.00 horas se viralizó a través de redes sociales, un video en el que se observa a individuos que descienden de un vehículo y cometen un robo con violencia en contra de dos adultas mayores, sustrayéndoles diversas especies”.

    “A raíz de estos hechos, la Sección de Investigación Policial realizó diversas diligencias propias de su especialidad, logrando la identificación de uno de los involucrados”, precisó.

    El trabajo en terreno realizado por el personal de la SIP fue fundamental para posicionar al individuo en el sitio del suceso gracias al cruce de información, el reconocimiento de las características físicas del sospechoso y los movimientos en la tarjeta Bip! de una de las afectadas encontrada entre las pertenencias del sujeto, logrando ubicarlo y procediendo a su detención.

    “Este sujeto fue detenido y el día de hoy pasó a control de detención por el delito de robo con violencia (…) Este resultado es el reflejo del trabajo profesional y comprometido de Carabineros de Chile, quienes continuarán actuando con firmeza para resguardar la seguridad de nuestros vecinos de Huechuraba”, resaltó el mayor Fuentes.

    Más sobre:PolicialCarabinerosHuechuraba

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