Carabineros detiene a presuntos autores de encerrona a Ernesto Díaz Correa tras asalto en estación de servicio

Personal de Carabineros logró la detención de los presuntos autores de la encerrona que afectó al relator deportivo de radio Cooperativa Ernesto Díaz Correa en San Bernardo.

Este lunes, Ernesto Díaz Correa fue abordado por tres delincuentes armados con pistolas que le arrebataron su automóvil Mazda 6, su celular y sus llaves.

Los sujetos fueron detenidos este martes por la policía uniformada, luego de que efectuaran un robo a mano armada a bomberos de una estación de servicio Shell de calle Ochagavía, en la misma comuna del hecho que afectó a la voz futbolera.

Según la información policial preliminar, los detenidos se movilizaban en un vehículo que mantenía encargo vigente por el delito de robo con intimidación.

En el operativo en el que participó un helicóptero institucional de Carabineros, se logró detener a cinco individuos, la recuperación del vehículo, un arma de fuego con cargador extendido y un armamento simulado.

Dos de los asaltantes aprehendidos mantienen órdenes de detención vigente.