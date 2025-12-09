Carabineros detiene a sujeto portando maleta con cinco subametralladoras argentinas en un bus en La Araucanía

Cerca de las 20.00 horas del domingo 7 de diciembre, personal del OS-7 de Carabineros, en el marco del refuerzo dispuesto por la Zona Araucanía de la policía uniformada, con motivo de las fiestas de fin de año, detuvo a un sujeto con una maleta que portaba cinco subametralladoras en un bus interurbano.

La detención fue concretada por efectivos que se desplegaron en el sector fronterizo de la provincia de Malleco desarrollando controles vehiculares.

En ese contexto, en un trabajo investigativo liderado por la Fiscalía Local de Lautaro, el personal policial que se encontraba junto al GOPE fiscalizó un bus que circulaba por el sector de Liucura, en Lonquimay, con destino a la Región Metropolitana.

A bordo del bus los carabineros detectaron a un hombre con actitudes sospechosas, activándose un control de identidad y la revisión de sus pertenencias.

Al proceder a inspeccionar su maleta, encontraron cinco subametralladoras calibre 9 milímetros, 15 cargadores y 50 cartuchos calibre 11.25x23, conocidos como “cazaelefantes” en el mundo del hampa, por su alto nivel de daño.

Una de las subametralladoras contaba con un grabado de la Policía Federal Argentina y las restantes también daban cuenta de su procedencia transandina. Se están desarrollando diligencias a través de la Agregaduría de Carabineros en Buenos Aires.

El general Miguel Herrera, jefe de Zona Carabineros Araucanía, resaltó que se trata de armas “de alto poder de fuego” con una modalidad muy parecida a la UZI que utiliza Carabineros.

Por su parte, el fiscal adjunto de Lautaro Miguel Velásquez explicó que en conjunto con la Fiscalía Regional de La Araucanía los carabineros “efectuaron un trabajo investigativo que fue bastante rápido, eficiente y con alta coordinación, que culminó con la detención de un hombre de nacionalidad chilena”.

“Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue decretada el día de ayer lunes por el Juzgado de Garantía de Lautaro, decretándose un plazo de investigación de cinco meses, la que se encuentra declarada secreta”, explicó.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, en tanto, destacó que “hay unidades especializadas trabajando en frontera y eso significa que no se puede actuar con ingenuidad en ellas”.

“Estamos frente a un hallazgo ya de nivel nacional en cuanto al poder de armamento que se está internando en el país, y hoy día se está desarmando al crimen organizado y estamos tratando de armar esperanza, seguridad a través de este trabajo”, manifestó la autoridad.