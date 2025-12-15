SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Carabineros detuvo a 120 personas y recibió cerca de medio millón de constancias por no votar

    De acuerdo a lo informado por la policía uniformada, la mayoría de los detenidos fue por mantener una orden vigente al momento de votar o excusarse y por infracciones a la Ley 18.700.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El jefe de la Plana Mayor Especial de Carabineros para las elecciones presidencial y parlamentarias 2025, general Stephan Godomar, entregó, la mañana de este lunes, el balance y despliegue de las funciones de la policía uniformada durante el proceso de segunda vuelta.

    El general informó que cerca de 22 mil funcionarios de la institución cumplieron labores a nivel nacional, tanto en el resguardo de las inmediaciones de centros de votación, servicio de escolta de los diferentes actores y en la recepción de constancias de excusa, ingresadas en Comisaría Virtual y en los formularios atendidos en las unidades policiales.

    A nivel nacional, se registraron 120 personas detenidas, 42 de ellos por mantener una orden vigente.

    Hubo 34 personas detenidas por infracción a la Ley 18.700 como negarse a ser vocal de mesa, abandonar sus funciones en las mesas de votaciones, entre otros delitos.

    No se registraron ni personas ni funcionarios policiales lesionados durante el proceso.

    Por otro lado, a nivel nacional, se ingresaron 495.010 constancias en la Comisaría Virtual, en tanto, 59.231 se realizaron en las diversas unidades policiales del país.

