Carabineros detuvo a hermanos que transportaban carne en ambulancia para evadir controles sanitarios

Dos sujetos fueron detenidos la tarde de este jueves por Carabineros cuando transportaban 160 kilos de carne de vacuno en una ambulancia para evadir los controles policiales y sanitarios, en la comuna de San Carlos, Región de Ñuble.

Los aprehendidos fueron los hermanos identificados con las iniciales A.C.H.P. (67) y M.A.H.P. (69), a quienes se les imputaron los delitos de robo de animales y faenamiento clandestino.

Estas personas fueron sorprendidas por un control vehicular en el cruce Cocharcas, cuando pretendían seguir su trayecto hacia la Región Metropolitana.

El móvil utilizado era un vehículo de emergencia particular y los imputados no portaban documentación del producto que trasladaban en esa forma tan inusual, pensando que no levantarían sospechas de la policía.

Por instrucción del fiscal de turno, los sujetos con domicilio en San Joaquín y Maipú quedaron en espera de la citación del tribunal para responder por su responsabilidad en el delito de abigeato. La carne fue la fue derivado al Servicio de Salud para su desnaturalización.