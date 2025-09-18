Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución

Carabineros detuvo a un sujeto involucrado en el robo a una carnicería en Valparaíso durante la tarde del miércoles.

Según el reporte entregado por la institución policial, antisociales habrían cometido un robo a la tienda “El Carnicero”, ubicada en la calle Yungay, cerca del Mercado Cardonal.

En ese contexto, la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros recibió una alerta y asistieron al lugar, donde lograron disuadir el robo, ocasionando que los miembros de la banda escaparan en diversas direcciones.

“Tras un llamado al nivel 133, se sorprende en el lugar a un número indeterminado de sujetos que se encontraban robando especies al interior de una carnicería que está cercana al Mercado Carronal. La rápida y oportuna llegada del personal de Carabineros de Chile, y su rápido actuar, logra disuadir a la banda delictual que se encontraba en el interior sustrayendo especies”, detalló el prefecto de Servicio de la Prefectura Valparaíso, mayor Javier Oportus.

En ese contexto lograron dar alcance a dos imputados escapando por calle Rawson. Durante la persecución, los antisociales habrían disparado en dos oportunidades en contra de los funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP). En respuesta, hicieron uso de sus armas institucionales.

Uno de los perseguidos resultó herido en una mano consecuencia de esta respuesta, lo que permitió que finalmente pudiera ser reducido en avenida Pedro Montt. Tras su captura, fue trasladado a un recinto asistencial, donde se encuentra “estable y sin riesgo vital” según el detalle compartido por el mayor Oportus.

El detenido era un hombre de 31 años, el cual registraba múltiples detenciones previas. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitara que sea formalizado este jueves por los delitos de robo con violencia, homicidio frustrado a carabineros de servicio y porte ilegal de armas de fuego y munición.

Por otro lado, Carabineros logró incautar dos pistolas calibre 9mm, ambas con número de serie borrado y munición en su interior. Además, también se recuperaron especies avaluadas por un total de $1.080.000 y cuatro teléfonos celulares robados a los trabajadores del local.