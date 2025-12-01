Carabineros frustra robo a caja de compensación en Cunco: sujeto fue detenido intentando abrir caja fuerte con oxicorte

Un hombre de 36 años, con antecedentes penales, fue detenido cuando, con el método de oxicorte, pretendía intervenir una caja fuerte para sustraer el dinero que contenía en una sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes en Cunco.

Cerca de las 6.30 horas de este lunes, personal de la Subcomisaría de Carabineros Cunco fue alertado por seguridad municipal que vio al sujeto en una actitud sospechosa al interior de la sucursal.

Rápidamente, personal policial arribó a la oficina ubicada en el sector céntrico de la comuna.

Los carabineros se percataron que el hombre ingresó al inmueble luego de haber perforado una pared con un elemento contundente para ingresar a una dependencia donde se encontraba la caja fuerte con dinero en su interior.

El mayor Alexis Carriel, comisario de la 7° Comisaría Villarrica, destacó que “el ágil actuar policial, producto de los servicios preventivos implementados en la zona, permitió detener en el acto a un sujeto de 36 años con antecedentes penales por delitos asociados al robo, cuando este se encontraba al interior del recinto, luego de haber realizado un forado”.

“El coordinado trabajo con el personal municipal permitió este rápido accionar para capturar al sujeto, el que fue puesto a disposición de la justicia para su formalización por el delito de robo en lugar no habitado”, señaló el mayor Carriel.

Por su parte, el seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, valoró el rápido actuar policial y el éxito del operativo, enfatizando que “este hecho demuestra la capacidad de articulación de Carabineros en la región, trabajando más allá de los límites comunales, y también la operatividad y apoyo de las direcciones de Seguridad Pública cuando se requiere. Felicitamos a Carabineros y al personal municipal por este exitoso procedimiento, que refleja un Estado organizado y firme frente al crimen organizado”, puntualizó.