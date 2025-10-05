Hallan domicilio con más de 150 plantas de marihuana en La Pintana tras persecución a sujeto que huyó de control

Carabineros hallan domicilio con más de 150 plantas de marihuana tras persecución a sujeto que huyó de control

La mañana de este domingo, Carabineros decomisó más de 150 plantas de marihuana de un domicilio en La Pintana, en la zona sur de Santiago, tras perseguir a un sujeto que huyó de un control policial.

Según el detalle por parte de la institución, alrededor de las 11:30 de la mañana habrían intentado fiscalizar al mencionado individuo.

“Al momento de generar un control, este individuo inicia una huida del sector, ingresando a un domicilio. Los carabineros en flagrancia ingresaron al domicilio y se percatan de la existencia de 156 plantas de distintas dimensiones al interior del domicilio como también diversas especies las cuales permiten su elaboración y conservación de las plantas de marihuana", detalló del caso el teniente coronel Rodrigo Troncoso, prefecto de servicio Prefectura Santiago Sur.

Carabineros de Chile

Respecto a estos elementos, se tratarían principalmente de aire acondicionado, lo que hace presumir aún más la presencia del cultivo ilegal

Tras el hallazgo, personal de la 41° Comisaría de La Pintana asistió al lugar para realizar diversas indagaciones y empadronamiento de testigos.

Lo anterior eventualmente permitiría la detención del sujeto, el que ya habría sido identificado por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.