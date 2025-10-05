Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana

Este domingo se registró un accidente de tránsito que dejó cuatro muertos en Villa Alemana, Región de Valparaíso.

El siniestro ocurrió en la Ruta 60-CH Kilómetro 89, en dirección al sur. Allí, fallecieron dos hombres adultos y dos mujeres.

De acuerdo a la Fiscalía, un conductor estaba en estado de ebriedad, pues al realizar la prueba respiratoria, arrojó 0.98g/lt. Así, fue detenido en el lugar.

Según el fiscal Carlos Parra, el hecho ocurrió “alrededor de las 03.15 horas. Se produjo una colisión alrededor del kilómetro 89 de la ruta Troncal Sur. Un vehículo menor, marca Hyundai, modelo Creta, sufrió una pérdida de control. Chocó contra la barrera existente al costado derecho de la primera pista de circulación".

“Fue detenido por funcionarios de carabineros y pasará a control de detención el día de hoy, en la mañana del Juzgado de garantía de Villa Alemana.

Ahora bien, este mismo domingo, el Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó ampliar la detención del imputado hasta el miércoles próximo , en el horario de los controles de detención.

Sobre el accidente como tal, parra explicó que un segundo auto “se detuvo y por el sector también transitaba una ambulancia desde Quillota. Y al solicitarle ayuda, se baja gente de otros vehículos”, comentó Parra.