Squella señala que Republicanos está abierto a debatir sobre recorte fiscal de US$ 6.000 millones en la Ley de Presupuesto

En el marco de la próxima discusión en el parlamento de la Ley de Presupuesto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó que están dispuestos a debatir respecto a la propuesta de su carta presidencial, José Antonio Kast, de recortar US$6.000 millones en 18 meses, además de descartar que en su eventual gobierno haya un recorte a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La propuesta del candidato presidencial republicano ha estado nuevamente en el centro del debate tras la última cadena nacional encabezada por el Presidente Gabriel Boric respecto a la Ley de Presupuesto, donde criticó la propuesta fiscal de Kast.

“Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo”, señaló el Presidente el martes pasado en cadena nacional.

Por lo anterior, Squella fue consultado respecto al debate que sostendría el Partido Republicano en el parlamento y si propondrían un recorte en la actual discusión.

“Está recién discutiéndose el proyecto de Ley de Presupuesto. Evidentemente que todas nuestras intervenciones van a apuntar precisamente a tener una mayor responsabilidad fiscal. Hay un equipo que está liderado precisamente por el diputado (Agustín) Romero trabajando en esto. En cada una de las partidas que va a estar en discusión precisamente vamos a estar señalando lo que nos parece incorrecto, particularmente resguardando las platas que sí son necesarias”, explicó en una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Respecto a la posibilidad de presentar en la discusión de la ley el recorte de los US$6.000 millones, Squella señaló que “es muy probable que se discuta, como lo han tomado como una decisión de campaña por parte del gobierno, que se esté discutiendo permanentemente eso. Y eso es algo que nosotros felices vamos a sentarnos a conversar en ese debate ”.

Por otro lado, también reafirmó las acusaciones de “inmoralidad” hacia el Presidente Boric por haber mostrado su posición sobre la propuesta de Kast en cadena nacional.

“Cuando tú ves que el Presidente de la República empieza a aprovechar esa tremenda tribuna para meter una idea desde el punto de vista político-electoral, uno dice, chuta, ¿la siguiente cadena me sumo o no me sumo? O sea, le hace un daño a la institucionalidad enorme (...) Es inmoral que efectivamente genere esa duda", detalló al respecto Squella.

En ese sentido, descartó que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se planifique algún recorte a la Pensión Garantizada Universal (PGU).