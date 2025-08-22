SUSCRÍBETE
Nacional

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

El evento reúne a todos los generales de la institución policial del país para delinear estrategias de trabajo.

José NavarretePor 
José Navarrete

En la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo se desarrolló la segunda jornada del Consultivo de Generales 2025 de la institución policial.

El evento es encabezado por el general director, Marcelo Araya Zapata, que invitó al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic Godoy, para fortalecer la relación entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, el general Araya destacó la importancia de trabajar de manera conjunta en la promoción y respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Pudimos compartir y establecer puntos centrales sobre el trabajo que seguiremos desarrollando juntos. Valoramos el apoyo que nos han brindado y esperamos que esta experiencia se repita en el futuro”, manifestó el mandamás de la policía uniformada.

Por su parte, Ljubetic agradeció la invitación y subrayó la relevancia del vínculo con Carabineros.

“Nuestra relación es más amplia de lo que se percibe. Queremos que a Carabineros le vaya bien, porque eso es positivo para todo Chile”, destacó el director del INDH.

A su vez, la general Mitza González Méndez, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, informó que desde 2020 a la fecha se han formado 3.512 Agentes de Diálogo, además de capacitar a instructores en derechos humanos que transmiten estos conocimientos en todas las regiones.

La jornada permitió a los mandos institucionales de Carabineros y el INDH aunar criterios, compartir experiencias y estrechar vínculos de colaboración.

