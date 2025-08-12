Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país
La institución policial inició un proceso de selección para llenar 19 vacantes en puestos con sueldos que fluctúan entre $2.037.429 y $607.040 pesos brutos.
Carabineros inició un proceso de selección para llenar 19 vacantes de personal civil en puestos con sueldos que fluctúan entre $2.037.429 y $607.040 pesos brutos.
Las postulaciones estarán abiertas desde el 8 hasta el 17 de agosto y contemplan plazas en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Lagos y Magallanes.
Están buscando a un contador auditor, un asesor jurídico, dos auxiliares contables, un auxiliar social, seis administrativos, un estafeta, personal para servicios de mantención de cuarteles, un archivero, un cocinero, un telefonista y un evaluador y coordinador de proyectos.
A continuación el detalles de las vacantes y remuneraciones:
- Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 Prefectura Talca: $830.296.
- Auxiliar contable, Tarapacá: $1.042.432
- Auxiliar contable, Departamento Fomento Equino: $830.296
- Asesor jurídico, Dirección de Bienestar: $1.760.200
- Servicio de Mantención de Cuartel, 24ª Comisaría Melipilla: $836.296
- Administrativo, 24ª Comisaría Melipilla: $830.296
- Administrativo, Prefectura Magallanes: $1.201.296
- Auxiliar social, Prefectura Linares: $830.296
- Estafeta, Prefectura Talca: $607.049
- Contador auditor, Subcontraloría Sur: $2.037.429
- Telefonista, 9° Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040
- Cocinero, 7° Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799
- Administrativo, Prefectura Viña del Mar: $830.296
- Carpintero, zona Valparaíso: $830.296
- Evaluador y coordinador de proyectos, Zona Valparaíso: $1.760.200
- Administrativo, 3° Comisaría Los Andes: $830.296
- Administrativo, Comisaría La Ligua: $830.296
- Mantención de Cuartel, Zona Coquimbo: $883.330
- Archivero, Zona Los Lagos: $909.847.
Las postulaciones se pueden realizar de manera digital en postulaciones.carabineros.cl
Carabineros destacó que este llamado forma parte de la política institucional de fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas de la institución, incorporando profesionales y técnicos que apoyen la labor operativa de la policía uniformada.
