Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Carabineros inició un proceso de selección para llenar 19 vacantes de personal civil en puestos con sueldos que fluctúan entre $2.037.429 y $607.040 pesos brutos.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 8 hasta el 17 de agosto y contemplan plazas en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Lagos y Magallanes.

Están buscando a un contador auditor, un asesor jurídico, dos auxiliares contables, un auxiliar social, seis administrativos, un estafeta, personal para servicios de mantención de cuarteles, un archivero, un cocinero, un telefonista y un evaluador y coordinador de proyectos.

A continuación el detalles de las vacantes y remuneraciones:

Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 Prefectura Talca: $830.296. Auxiliar contable, Tarapacá: $1.042.432 Auxiliar contable, Departamento Fomento Equino: $830.296 Asesor jurídico, Dirección de Bienestar: $1.760.200 Servicio de Mantención de Cuartel, 24ª Comisaría Melipilla: $836.296 Administrativo, 24ª Comisaría Melipilla: $830.296 Administrativo, Prefectura Magallanes: $1.201.296 Auxiliar social, Prefectura Linares: $830.296 Estafeta, Prefectura Talca: $607.049 Contador auditor, Subcontraloría Sur: $2.037.429 Telefonista, 9° Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040 Cocinero, 7° Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799 Administrativo, Prefectura Viña del Mar: $830.296 Carpintero, zona Valparaíso: $830.296 Evaluador y coordinador de proyectos, Zona Valparaíso: $1.760.200 Administrativo, 3° Comisaría Los Andes: $830.296 Administrativo, Comisaría La Ligua: $830.296 Mantención de Cuartel, Zona Coquimbo: $883.330 Archivero, Zona Los Lagos: $909.847.

Las postulaciones se pueden realizar de manera digital en postulaciones.carabineros.cl

Carabineros destacó que este llamado forma parte de la política institucional de fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas de la institución, incorporando profesionales y técnicos que apoyen la labor operativa de la policía uniformada.