Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

Paola Cayul (46) es trabajadora social y madre de cuatro hijos. En 2019, a los 40 años, comenzó a sufrir un dolor progresivo entre las piernas que afectó tanto su vida laboral como familiar, dificultándole realizar acciones básicas como caminar, vestirse o ducharse. No fue hasta 2022 que acudió al Hospital Salvador, donde fue diagnosticada con artrosis severa de cadera izquierda.

Pese a tener diagnóstico, el panorama no mejoró, pues ingresó a una lista de espera donde podría aguardar hasta tres años para ser operada, engrosando un registro que ha sido tema en los últimos años . En esa espera, su condición empeoró.

Este no es un caso aislado. De acuerdo al último balance del Ministerio de Salud, hay 371.907 esperando por una intervención y 2.047.191 por una consulta de especialidad.

Cuando Paola estaba por cumplir dos años de espera, en 2024, recibió una llamada del Hospital del Trabajador, señalándole que asumiría su caso y adelantaría la cirugía. En solo dos semanas ya estaba realizándose los exámenes preoperatorios y posteriormente fue intervenida con éxito. Tras un mes de kinesiología, volvió a caminar.

Durante el último año, el Hospital del Trabajador de la ACHS -organización privada sin fines de lucro- realizó más de 5.000 cirugías que permitieron a miles de pacientes salir de lista de espera. Este trabajo se enmarca en una colaboración que la institución mantiene desde hace siete años para apoyar la resolución quirúrgica del sistema público.

Hoy, las listas de espera se mantienen entre las principales preocupaciones tanto del gobierno como de expertos y pacientes. Tras el último balance, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, afirmó que hay una mejora en los tiempos: “Comparando cómo recibimos el gobierno en el año 2022, en marzo, para consultas nuevas de especialidad, esta mediana de espera ha bajado de 336 días de espera a 226 días de espera. Esto es 110 días menos de espera ”.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, Martorell indicó que la mediana de espera disminuyó de 490 días en marzo de 2022 a 251 días en diciembre de 2025.

Y como aún falta, en la ACHS no son los únicos privados que están ayudando a los pacientes.

Francisco Larraín, subdirector médico de Clínica Universidad de los Andes, cuenta que en 2018 comenzaron un plan de cirugías gratuitas que en 2019 se estructuró formalmente a través de la Fundación UAndes, con un programa orientado a pacientes que permanecían en listas de espera del sistema público.

Empezaron con 86 cirugías en 2018 y gradualmente llegaron hasta 593 intervenciones en 2025. “Este aumento refleja no solo una mayor capacidad operativa, sino también un compromiso permanente por aportar de manera concreta al sistema de salud”, explica.

En concreto, trabajan en coordinación con una red de hospitales públicos -como Félix Bulnes, Luis Calvo Mackenna, Roberto del Río, El Salvador, San José, Sótero del Río, Barros Luco, San Borja Arriarán, El Carmen de Maipú, Claudio Vicuña de San Antonio, el Biprovincial Quillota Petorca y el Hospital de Curicó- lo que permite evaluar y derivar pacientes bajo criterios clínicos definidos.