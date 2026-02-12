SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    El Hospital del Trabajador de la ACHS y la Clínica Universidad de los Andes, a través de fundaciones y convenios con el sistema público, realizan intervenciones quirúrgicas a pacientes que llevan incluso años esperando. El objetivo es reducir los tiempos de atención y descomprimir la demanda asistencial.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Paola Cayul (46) es trabajadora social y madre de cuatro hijos. En 2019, a los 40 años, comenzó a sufrir un dolor progresivo entre las piernas que afectó tanto su vida laboral como familiar, dificultándole realizar acciones básicas como caminar, vestirse o ducharse. No fue hasta 2022 que acudió al Hospital Salvador, donde fue diagnosticada con artrosis severa de cadera izquierda.

    Pese a tener diagnóstico, el panorama no mejoró, pues ingresó a una lista de espera donde podría aguardar hasta tres años para ser operada, engrosando un registro que ha sido tema en los últimos años. En esa espera, su condición empeoró.

    Este no es un caso aislado. De acuerdo al último balance del Ministerio de Salud, hay 371.907 esperando por una intervención y 2.047.191 por una consulta de especialidad.

    Cuando Paola estaba por cumplir dos años de espera, en 2024, recibió una llamada del Hospital del Trabajador, señalándole que asumiría su caso y adelantaría la cirugía. En solo dos semanas ya estaba realizándose los exámenes preoperatorios y posteriormente fue intervenida con éxito. Tras un mes de kinesiología, volvió a caminar.

    Durante el último año, el Hospital del Trabajador de la ACHS -organización privada sin fines de lucro- realizó más de 5.000 cirugías que permitieron a miles de pacientes salir de lista de espera. Este trabajo se enmarca en una colaboración que la institución mantiene desde hace siete años para apoyar la resolución quirúrgica del sistema público.

    Hoy, las listas de espera se mantienen entre las principales preocupaciones tanto del gobierno como de expertos y pacientes. Tras el último balance, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, afirmó que hay una mejora en los tiempos: “Comparando cómo recibimos el gobierno en el año 2022, en marzo, para consultas nuevas de especialidad, esta mediana de espera ha bajado de 336 días de espera a 226 días de espera. Esto es 110 días menos de espera”.

    En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, Martorell indicó que la mediana de espera disminuyó de 490 días en marzo de 2022 a 251 días en diciembre de 2025.

    Y como aún falta, en la ACHS no son los únicos privados que están ayudando a los pacientes.

    Francisco Larraín, subdirector médico de Clínica Universidad de los Andes, cuenta que en 2018 comenzaron un plan de cirugías gratuitas que en 2019 se estructuró formalmente a través de la Fundación UAndes, con un programa orientado a pacientes que permanecían en listas de espera del sistema público.

    Empezaron con 86 cirugías en 2018 y gradualmente llegaron hasta 593 intervenciones en 2025. “Este aumento refleja no solo una mayor capacidad operativa, sino también un compromiso permanente por aportar de manera concreta al sistema de salud”, explica.

    En concreto, trabajan en coordinación con una red de hospitales públicos -como Félix Bulnes, Luis Calvo Mackenna, Roberto del Río, El Salvador, San José, Sótero del Río, Barros Luco, San Borja Arriarán, El Carmen de Maipú, Claudio Vicuña de San Antonio, el Biprovincial Quillota Petorca y el Hospital de Curicó- lo que permite evaluar y derivar pacientes bajo criterios clínicos definidos.

    “Las listas de espera continúan siendo uno de los desafíos estructurales más complejos del sistema de salud, y su solución requiere esfuerzos sostenidos y colaborativos. Cada cirugía representa una persona que deja atrás meses o años de incertidumbre. Ese impacto directo es lo que da sentido a este programa. Pero también somos conscientes de que se trata de una problemática que exige coordinación, planificación y trabajo en red”, concluye Larraín.

    Más sobre:SaludListas de esperaSubsecretaría de Redes Asistenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Lo más leído

    1.
    Sismo 6,1 deja afectaciones en región de Coquimbo: deslizamiento de material y caída de rocas bloquean rutas

    Sismo 6,1 deja afectaciones en región de Coquimbo: deslizamiento de material y caída de rocas bloquean rutas

    2.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    3.
    Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans

    Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans

    4.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    5.
    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud
    Chile

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol
    El Deportivo

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele
    Mundo

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Trump revoca legislación de la era Obama que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles