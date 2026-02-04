SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    El nuevo establecimiento ubicado en Providencia está en sus etapas finales para poder comenzar a recibir pacientes luego de más de una década en construcción.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Santiago, 1 de Junio 2023. Avances de las obras del nuevo Hospital El Salvador. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Después de más de una década de construcción ya inició la cuenta regresiva para que el nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría -ubicados en Providencia- abran sus puertas para la atención de pacientes.

    Actualmente, el nuevo recinto está en la etapa llamada a Puesta en Servicio Provisoria (PSP). El proceso tiene un período determinado - 90 días- en la que se ponen en marcha todos los sistemas del recinto. Durante ese tiempo se revisa cada uno de los sistemas e instalaciones y se levantan observaciones. Dichas observaciones se remiten a la concesionaria, que debe resolverlas. Una vez subsanadas y aceptadas, el proyecto puede avanzar a la puesta en servicio definitiva tras años de espera.

    La historia del renovado hospital arrancó hace más de una década. El 28 de mayo del 2014 se dio inicio a la concesión, pero el proceso de construcción tuvo diversos obstáculos, con algunos que escapaban de las manos de los ejecutantes, como los hallazgos arqueológicos y la pandemia, pero también con otros evitables, como el retraso en el papeleo formal para la entrega de los terrenos.

    Su apertura estaba prevista originalmente para 2019, lo que debería terminar ocurriendo este 2026, convirtiéndolo en uno de los proyectos hospitalarios que más tiempo ha tardado en concretarse en el país, pasando por varias administraciones. La idea de las autoridades es que el recinto esté disponible para la atención durante la campaña de invierno de este año, pero la puesta en marcha ya presenta dificultades que amenazan con nuevos retrasos.La inspección fiscal del contrato constató que dicho hito no se dio por cumplido en la fecha indicada, lo que genera multas diarias hasta la obtención de la misma. La sociedad concesionaria estima el cumplimiento de esta obligación contractual durante los próximos meses", detallaron hace poco desde la la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

    De acuerdo a los planos y la descripción del nuevo hospital, el establecimiento tendrá 24 pabellones quirúrgicos y una unidad de diálisis dotada de 19 sillones de tratamiento para pacientes con insuficiencia renal crónica, brindando así un moderno nuevo recinto público de salud para las casi 600 mil personas que se estima podrían beneficiarse de él.

    Hoy, cerca de abrir una vez resueltos los temas administrativos, La Tercera obtuvo imágenes recientes del interior del nuevo Hospital del Salvador.

