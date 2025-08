Caso Ana Cook: el frustrado intento de uno de los investigados por conseguir su sobreseimiento definitivo

El 13 de junio se produjo uno de los últimos hitos judiciales en el caso que investigó la muerte de Ana Villarroel, DJ conocida en el mundo de la música electrónica como Anna Cook.

Ese día, luego de ocho años de investigación -donde nunca hubo un formalizado-, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó su decisión de no perseverar en la indagatoria. La decisión de la Fiscalía se dio luego de no encontrar suficientes elementos probatorios que pudieran imputar delito en los dos sujetos de interés que hubo en el caso: Raúl Azócar, el dueño de la casa donde Villarroel arrendaba una pieza, y Matías Troncoso, un amigo de Azócar que la noche del 1 de agosto de 2017 acudió al inmueble.

Fue durante la madrugada del día siguiente cuando se encontró el cuerpo sin vida de la joven de 26 años. Fue llevada hasta el Hospital del Salvador en un taxi de aplicación, donde se constató su fallecimiento. La causa de muerte fue registrada como “indeterminada”. Eso sí, se constató que la joven había consumido drogas y fármacos.

También se registraron varias fracturas en las costillas, que se habrían producido por las maniobras de reanimación. Pero el punto que mayor suspicacias genera a la familia está en el hallazgo de restos seminales en el cuerpo de la víctima, lo que se contradice a su orientación sexual.

En esa misma audiencia del 13 de junio la defensora de Troncoso, Joanna Heskia, solicitó al 8° Juzgado de Garantía el sobreseimiento definitivo de su representado, argumentando que el sujeto nunca fue formalizado. “Sí fue imputado de manera violenta, de manera permanente durante todos estos años a través de redes sociales, a través de la prensa”, aseguró Heskia.

En la vereda del frente, tanto la fiscal Glenis Sánchez como la abogada Karinna Fernández se opusieron a esa solicitud. “ Hay una serie de dinámicas de los delitos que se sostienen durante esa noche y la madrugada e incluso hasta el momento en que se lleva a la víctima al Hospital del Salvador, que nosotros creemos que no ha quedado clara ni establecida . Y justamente es imposible excluir una serie de participaciones y de delitos en el contexto de esta causa”, dijo Fernández. “ No podemos afirmar con un estándar específico definitivo que hay una evidencia exculpatoria ”, dijo por su parte la persecutora.

En una audiencia que duró menos de una hora, pese a que la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación, el juez Juan Carlos Valdés rechazó el sobreseimiento definitivo de Troncoso.

La apelación

Con esa decisión, la abogada de Troncoso presentó un recurso de apelación buscando, nuevamente, el sobreseimiento de su representado. Eso sí, ahora un sobreseimiento parcial. “Esta parte dio cuenta de manera pormenorizada de cómo, dadas las características y dinámicas de los hechos, era posible determinar que el señor Matías Troncoso no se encontraba con la víctima ni al momento de la ocurrencia de la interacción sexual, ni tampoco al momento de producirse los hechos”, afirmó la defensora.

“Cabe hacer presente que en este caso mi representado no fue imputado ni por la querellante, ni por el Ministerio Público , y que su participación como investigado en la causa fue solo producto de una autodenuncia que formuláramos, precisamente para poder solicitar el sobreseimiento definitivo, siendo la única vía jurídica para detener los graves hostigamientos y amenazas que estaba recibiendo por redes sociales y medios de prensa, por personas que no tenían conocimiento de los antecedentes de la investigación, y que significaron que él tuviera que cambiar de domicilio a otra región, y no poder trabajar nunca más como fotógrafo”, añadió Heskia.

Sin embargo, el 28 de julio la abogada se desistió de su pretensión. “Atendido el mérito de los antecedentes, téngase a la parte apelante, representada por la abogada Joanna Heskia, por desistida del recurso de apelación deducido en contra de la resolución de trece de junio de dos mil veinticinco, dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó la solicitud de decretar el sobreseimiento definitivo respecto del imputado Matías Hernán Troncoso Cervero”, dice el escrito de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Consultada por La Tercera sobre esta decisión, la abogada explicó sus razones: “Nos desistimos porque entendemos que con la resolución del tribuna l ya se cumplió nuestro objetivo, que era que quedara claro que ella no fue víctima de un homicidio, y que mi representado no tuvo ningún tipo de participación”.

Por último, el colectivo Justicia para Anna Cook, agrupación que reúne al círculo cercano de la fallecida DJ, afirma: “Consideramos como equipo desde la última audiencia que desistirse de la apelación demuestra una conducta vacilante, sin una postura firme sobre la situación”.

“Además, estamos hablando de un crimen, una muerta bajo extrañas circunstancias, por lo que ser tan ambiguo en ‘las estrategias’, en lo político y personal, jugar de esta manera, esconderse y después exponerse, solo genera más interrogantes”, agregaron.

Así las cosas, finalizados estos recursos presentados por la defensa de Troncoso, la causa, por ahora, será archivada por el Ministerio Público.