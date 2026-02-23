SUSCRÍBETE
    Nacional

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, señalaron que la decisión depende del fiscal a cargo de la investigación.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    José Carvajal Vega
    MARIO TELLEZ

    A través de un escrito al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la defensa de Luis Hermosilla solicitó que se autorice la presencia del imputado y de sus abogados en la declaración de la fiscal regional Lorena Parra, diligencia solicitada en el marco de la reapertura de la investigación en el caso Audio-Factop.

    La petición fue formulada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del imputado, quien además realizó el envío de las preguntas -Encriptadas- que pretende se realicen a la fiscal.

    Según menciona en el documento “se hace presente que el listado de las preguntas se acompañará en pliego debidamente encriptado a fin de evitar su filtración a la prensa”.

    Desde la defensa de Hermosilla, además solicitaron que se tomen “todos los resguardos necesarios en relación a qué funcionario del Ministerio Público será el encargado de realizar dicha diligencia”, esto señalan con el fin de “garantizar la debida imparcialidad del mismo”.

    Respuesta del Tribunal

    Desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago respondieron a la solicitud efectuada por la defensa de Hermosilla, acusando el recibo de las preguntas y apuntando que la decisión de estar presente depende del fiscal a cargo de la investigación.

    “Teniendo presente que las peticiones formuladas dicen relación con una diligencia que deberá practicar el Ministerio Público, resuélvanse por el fiscal a cargo de la investigación”, explicaron.

