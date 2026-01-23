Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos

Esta jornada, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, confirmó que una carabinera en servicio fue detenida por estar vinculada con la banda que perpetró el millonario robo a la sucursal Brinks en Rancagua, el 16 de agosto de 2024.

Consultada al respecto, la abogada María Paz Aguilera, quien defiende a cinco de los encausados por este crimen, dio detalles sobre el hecho, indicando que junto a los imputados que representa han trabajado “en conjunto con la Fiscalía para proporcionarle información que complemente a la investigación”.

“En ese contexto, algunos de mis representados efectivamente se refirían a la participación de carabineros, no solamente de esta funcionaria” , indicó. “Detalles de eso me parece que no corresponde que yo los entregue Porque es el Ministerio Público el que tiene que proporcionar los antecedentes”.

“Lo que yo sé de mis representados es que hay muchos carabineros involucrados, entre ellos, la carabinera", sostuvo.

En esto, indicó que al parecer, la carabinera tenía un liderazgo sobre el resto de los carabineros involucrados, aunque señaló que "son antecedentes que tienen que corroborarse“.

“Entiendo que la función de ella era quizás como dar ciertas autorizaciones o visto bueno para la participación de funcionarios de menor rango”, indicó. “Dentro de los antecedentes que yo manejo es que esta funcionaria y el grupo de funcionarios con los que ella operaba, no era este el primer delito en el que tenía alguna injerencia“.

“Ahora, el grado de participación yo no lo puedo asegurar en otros delitos”, añadió.

Asimismo, indicó que según tiene entendido, esta sería la funcionaria de más alto rango que habría participado del delito.