Caso Bruma: abogado de familiares de pescadores estudia presentar querella por obstrucción y encubrimiento contra jefatura de Blumar

El abogado de las familias de los pescadores desaparecidos de la lancha Bruma, Rafael Poblete, anunció que estarían evaluando presentar una querella por obstrucción y encubrimiento de la investigación en contra de las jefaturas de la empresa Blumar tras sobreseimiento de causa por injurias y calumnias.

Lo anterior, luego que este viernes se conociera la determinación de la Corte de Apelaciones de Concepción del sobreseimiento definitivo de la causa por injurias y calumnias que habían levantado los 17 tripulantes del PAM Cobra contra Poblete.

“Aquí estamos frente a una tremenda inconsistencia. Se querellan porque supuestamente yo hablé de un “pacto de silencio” y, a días de iniciar el juicio, desisten de la querella porque quieren guardar silencio. Es un absurdo", criticó Poblete.

“Por instrucción de la familia, este equipo de abogados se encuentra estudiando la presentación de una querella criminal por el delito de obstrucción en investigación y por la figura de encubrimiento en contra del presidente del directorio de Blumar, señor Rodrigo Zarquiz, y en contra del gerente general de Pesquera Blumar, señor Gerardo Balbontín Fox”, agregó además el abogado.

Recordemos que el caso anterior deriva de la investigación desarrollada tras la desaparición de siete pescadores de la lancha Bruma el pasado 30 de marzo.

Según la hipótesis que maneja la Fiscalía sobre el caso, la embarcación habría sido chocada por el buque Cobra, un pesquero industrial perteneciente a la empresa Blumar. Por ello, el Ministerio Público buscaría formalizar por homicidio culposo a tres tripulantes de aquella embarcación.

Adelantamiento de la formalización del Caso Bruma y revocación de licencia del capitán del Cobra

Además de lo anterior, este jueves se conoció el adelantamiento de la formalización de los tres tripulantes imputados en el caso.

El Juzgado de Garantía de Coronel anunció que la audiencia, -que originalmente se desarrollaría el 13 de mayo- de los tripulantes del pesquero Cobra sería el próximo 18 de marzo de 2026.

Por otro lado, este viernes también se conoció otro antecedente en el caso por parte de la Fiscalía Marítima. Según informó el medio Sabes, la entidad determinó revocar de por vida la licencia de patrón de pesca de Roberto Mansilla, capitán del PAM Cobra.

“La ISAM de la Fiscalía Marítima sancionó con la cancelación de por vida del título de patrón de pesca al capitán Mansilla”, informó Poblete según detalla el citado medio.