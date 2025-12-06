Conaf anuncia cierre para este sábado de dos parques nacionales en el Maule por posibles tormentas eléctricas

Este sábado 6 de diciembre el parque nacional Radal Siete Tazas y la reserva nacional Altos de Lircay, ambas en el Maule, se mantendrán cerradas para el público luego que se evaluara el riesgo del anuncio de posibles tormentas eléctricas para la región.

El anuncio de tormentas eléctricas fue realizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que emitió una alerta temprana preventiva para la región por este evento y por las precipitaciones que habría en la jornada.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que en los sectores precordilleranos y cordilleranos caerían entre 15 y 30 mm de precipitaciones, además de haber vientos entre 25 y 40 km/h.

“Desde Conaf Maule se hace un llamado a la comunidad a tomar los resguardos pertinentes y no acercarse a las áreas protegidas mencionadas para evitar situaciones de riesgo”, detallaron desde la entidad en un escrito en sus redes sociales.

Por lo anterior, estará prohibido el ingreso de visitantes durante la jornada, a excepción de personal autorizado de Conaf y de la concesionaria Valdokko, que administra algunos sectores del Radal Siete Tazas.

“Invitamos a todas las personas tanto de la región del Maule como todos quienes nos visitan este fin de semana a respetar la medida del cierre temporal del Parque Nacional Radal Siete Tazas y de la Reserva Nacional Altos de Lircay, para que así entre todos evitemos situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas”, agregó al respecto el director (s) de Conaf en el Maule, Carlos Daziano.